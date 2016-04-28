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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Урал - ЦСКА
Урал - ЦСКА: обзор матча 28 апреля 2016
Урал
28.04.2016, четверг, 17:00
Россия. Премьер-лига, 26 тур
0 : 3
Завершен
ЦСКА
19'
А. Оланаре
58'
А. Муса
74'
А. Дзагоев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал - ЦСКА
89'
Замена
К. Набабкин
️️️️
В. Березуцкий
79'
Замена
К. Панченко
️️️️
А. Муса
78'
Замена
Б. Натхо
️️️️
Р. Еременко
Замена
М. Меркулов
️️️️
Д. Коробов
75'
74'
ГОЛ! 0:3!
А. Дзагоев
Пас отдал
А. Муса
58'
ГОЛ! 0:2!
А. Муса
Пас отдал
З. Тошич
Желтая карточка
А. Данцев
52'
Замена
Э. Манучарян
️️️️
А. Фидлер
46'
Замена
А. Рязанцев
️️️️
Г. Асеведо
46'
Желтая карточка
А. Фидлер
31'
19'
ГОЛ! 0:1!
А. Оланаре
Пас отдал
П. Вернблум
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
12
Николай Заболотный
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
14
Пабло Фонтанелло
(К)
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
92
Роман Емельянов
ОП
10
Артем Фидлер
ОП
30
Герсон Асеведо
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
7
Дмитрий Коробов
АП
2
Спартак Гогниев
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
11
Сергей Ткачев
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ПЗ
19
Понтус Вернблум
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
26
Роман Еременко
ЦП
18
Зоран Тошич
ПП
7
Ахмед Муса
ПВ
80
Аарон Оланаре
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Урал
99
Дмитрий Арапов
ВР
97
Александр Шубин
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
15
Александр Новиков
ЦЗ
99
Константин Ярошенко
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
10
Чисамба Лунгу
ПП
90
Александр Щербаков
ПВ
8
Сергей Серченков
ПВ
16
Александр Ставпец
ПВ
10
Эдгар Манучарян
ЦФ
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
10
Бибрас Натхо
ЦП
15
Роман Широков
ЦП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
4-2-2-1-1
12
Заболотный
7
Данцев
14
Мартынович
14
Фонтанелло
15
Кулаков
92
Емельянов
10
Фидлер
30
Асеведо
41
Сапета
7
Коробов
2
Гогниев
4-1-3-1-1
35
Акинфеев
6
Березуцкий
4
Игнашевич
24
Березуцкий
11
Ткачев
19
Вернблум
18
Тошич
26
Еременко
66
Дзагоев
7
Муса
80
Оланаре
7
Коробов
3
Меркулов
3
Меркулов
7
Коробов
30
Асеведо
7
Рязанцев
7
Рязанцев
30
Асеведо
10
Фидлер
10
Манучарян
10
Манучарян
10
Фидлер
24
Березуцкий
14
Набабкин
14
Набабкин
24
Березуцкий
26
Еременко
10
Натхо
10
Натхо
26
Еременко
7
Муса
8
Панченко
8
Панченко
7
Муса
Остались в запасе
Урал
ЦСКА
90
Александр Щербаков
ПВ
99
Дмитрий Арапов
ВР
97
Александр Шубин
ВР
15
Александр Новиков
ЦЗ
99
Константин Ярошенко
ЦП
10
Чисамба Лунгу
ПП
8
Сергей Серченков
ПВ
16
Александр Ставпец
ПВ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
15
Роман Широков
ЦП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
90
Александр Щербаков
ПВ
99
Дмитрий Арапов
ВР
97
Александр Шубин
ВР
15
Александр Новиков
ЦЗ
99
Константин Ярошенко
ЦП
10
Чисамба Лунгу
ПП
8
Сергей Серченков
ПВ
16
Александр Ставпец
ПВ
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
15
Роман Широков
ЦП
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Урал - ЦСКА
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Алексей Лебедев (Санкт-Петербург)
Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург)
Инспектор:
Игорь Синер (Омск)
Стадион:
СКБ-Банк Арена - Уралмаш
Где смотреть матч:
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