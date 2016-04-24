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РПЛ 2026/2027
Амкар-Пермь - Локомотив
Амкар-Пермь - Локомотив: обзор матча 24 апреля 2016
Амкар-Пермь
24.04.2016, воскресенье, 12:00
Россия. Премьер-лига, 25 тур
0 : 1
Завершен
Локомотив
19'
П. Шкулетич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар-Пермь - Локомотив
90'
+2
Замена
Д. Тарасов
️️️️
А. Миранчук
90'
Травма
В. Чорлука
Желтая карточка
Б. Идову
81'
Замена
Б. Дайк
️️️️
П. Комолов
80'
Желтая карточка
Д. Белоруков
72'
69'
Замена
Э. Хенти
️️️️
П. Шкулетич
69'
Замена
Д. Ндинга
️️️️
Т. Михалик
Замена
А. Чума
️️️️
Р. Гиголаев
57'
44'
Желтая карточка
Н. Пейчинович
Желтая карточка
Р. Гиголаев
44'
Желтая карточка
Г. Джикия
43'
Замена
Н. Зайцев
️️️️
П. Занев
30'
24'
Травма
А. Логашов
19'
ГОЛ! 0:1!
П. Шкулетич
Пас отдал
Н. Пейчинович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар-Пермь
57
Александр Селихов
ВР
23
Сергей Баланович
ЛЗ
30
Брайан Идову
ЛЗ
11
Петар Занев
ЛЗ
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
5
Януш Гол
ОП
20
Павел Комолов
ЦП
8
Фегор Огуде
ЦП
89
Александр Прудников
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Локомотив
1
Гилерме
ВР
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
18
Александр Коломейцев
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
19
Александр Самедов
ПП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Амкар-Пермь
1
Роман Герус
ВР
3
Николай Зайцев
ЦЗ
36
Александр Панцырев
ЦП
99
Олег Мищенко
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
21
Анене Чума
ЦФ
10
Брайт Дайк
ЦФ
Локомотив
1
Антон Коченков
ВР
31
Илья Абаев
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
7
Александр Шешуков
ОП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
6
Дмитрий Баринов
ОП
88
Дельвин Ндинга
ЦП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
19
Эзекиэль Хенти
ЦФ
3-3-3-1
57
Селихов
30
Идову
21
Белоруков
14
Джикия
11
Занев
5
Гол
23
Баланович
13
Гиголаев
8
Огуде
20
Комолов
89
Прудников
3-2-3-1-1
1
Гилерме
17
Михалик
14
Чорлука
4
Дюрица
43
Логашов
39
Пейчинович
19
Самедов
18
Коломейцев
11
Касаев
59
Миранчук
32
Шкулетич
11
Занев
3
Зайцев
3
Зайцев
11
Занев
13
Гиголаев
21
Чума
21
Чума
13
Гиголаев
20
Комолов
10
Дайк
10
Дайк
20
Комолов
59
Миранчук
23
Тарасов
23
Тарасов
59
Миранчук
17
Михалик
88
Ндинга
88
Ндинга
17
Михалик
32
Шкулетич
19
Хенти
19
Хенти
32
Шкулетич
Остались в запасе
Амкар-Пермь
Локомотив
36
Александр Панцырев
ЦП
1
Роман Герус
ВР
99
Олег Мищенко
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
1
Антон Коченков
ВР
31
Илья Абаев
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
7
Александр Шешуков
ОП
6
Дмитрий Баринов
ОП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
Главный тренер
Игорь Черевченко
Остались в запасе
36
Александр Панцырев
ЦП
1
Роман Герус
ВР
99
Олег Мищенко
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
Остались в запасе
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
1
Антон Коченков
ВР
31
Илья Абаев
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
7
Александр Шешуков
ОП
6
Дмитрий Баринов
ОП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Главный тренер
Игорь Черевченко
Статистика матча Амкар-Пермь - Локомотив
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
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Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Помощники судьи:
Дмитрий Жвакин (Ленинградская область)
Адлан Хатуев (Грозный)
Инспектор:
Николай Левников (Санкт-Петербург)
Стадион:
Звезда
Где смотреть матч:
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