Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Амкар-Пермь - Зенит
Амкар-Пермь - Зенит: обзор матча 09 апреля 2016
Амкар-Пермь
09.04.2016, суббота, 14:30
Россия. Премьер-лига, 23 тур
0 : 2
Завершен
Зенит
30'
А. Дзюба
86'
А. Кокорин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар-Пермь - Зенит
Замена
А. Салугин
️️️️
П. Комолов
90'
+1
Желтая карточка
Н. Зайцев
90'
Желтая карточка
А. Селихов
86'
86'
ГОЛ! 0:2!
А. Кокорин
85'
Замена
Маурисио
️️️️
А. Витсель
78'
Замена
Х. Гарсия
️️️️
Данни
Замена
Б. Идову
️️️️
Р. Гиголаев
76'
72'
Замена
А. Кокорин
️️️️
А. Дзюба
Замена
А. Прудников
️️️️
Г. Пеев
67'
65'
Желтая карточка
Н. Ломбертс
Желтая карточка
Д. Белоруков
56'
56'
Желтая карточка
И. Смольников
30'
ГОЛ! 0:1!
А. Дзюба
Желтая карточка
А. Чума
27'
Желтая карточка
П. Занев
26'
23'
Желтая карточка
Халк
Желтая карточка
Я. Гол
20'
8'
Желтая карточка
Л. Нету
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар-Пермь
57
Александр Селихов
ВР
11
Петар Занев
ЛЗ
3
Николай Зайцев
ЦЗ
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ПЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
21
Анене Чума
ОП
5
Януш Гол
ОП
32
Бранко Йовичич
ОП
20
Павел Комолов
ЦП
7
Георги Пеев
ПП
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
27
Олег Шатов
ЛП
4
Артур Юсупов
ЦП
27
Аксель Витсель
ЦП
10
Данни
ЦП
7
Халк
ПП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Амкар-Пермь
1
Роман Герус
ВР
1
Дмитрий Хомич
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
23
Сергей Баланович
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
77
Александр Салугин
ЦФ
89
Александр Прудников
ЦФ
10
Брайт Дайк
ЦФ
Зенит
96
Игорь Обухов
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
8
Маурисио
ОП
6
Хави Гарсия
ОП
22
Андрей Иванов
ЦП
88
Дмитрий Богаев
ЦП
9
Александр Кокорин
ЦФ
4-3-3
57
Селихов
11
Занев
3
Зайцев
21
Белоруков
91
Бутко
21
Чума
5
Гол
32
Йовичич
13
Гиголаев
20
Комолов
7
Пеев
4-5-1
12
Лодыгин
8
Смольников
6
Ломбертс
13
Нету
4
Кришито
7
Халк
4
Юсупов
27
Витсель
10
Данни
27
Шатов
22
Дзюба
13
Гиголаев
30
Идову
30
Идову
13
Гиголаев
20
Комолов
77
Салугин
77
Салугин
20
Комолов
7
Пеев
89
Прудников
89
Прудников
7
Пеев
27
Витсель
8
Маурисио
8
Маурисио
27
Витсель
10
Данни
6
Хави Гарсия
6
Хави Гарсия
10
Данни
22
Дзюба
9
Кокорин
9
Кокорин
22
Дзюба
Остались в запасе
Амкар-Пермь
Зенит
1
Роман Герус
ВР
1
Дмитрий Хомич
ВР
23
Сергей Баланович
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
10
Брайт Дайк
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
96
Игорь Обухов
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
22
Андрей Иванов
ЦП
88
Дмитрий Богаев
ЦП
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Остались в запасе
1
Роман Герус
ВР
1
Дмитрий Хомич
ВР
23
Сергей Баланович
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
10
Брайт Дайк
ЦФ
Остались в запасе
96
Игорь Обухов
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
22
Андрей Иванов
ЦП
88
Дмитрий Богаев
ЦП
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Статистика матча Амкар-Пермь - Зенит
6
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
4
Матчи команд
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Помощники судьи:
Максим Гаврилин (Владимир)
Николай Богач (Люберцы)
Инспектор:
Андрей Будогосский (Москва)
Стадион:
Звезда
Где смотреть матч:
Наш Футбол
Новости команд
Все
Амкар-Пермь
Зенит
Глушенков обиделся на Тюкавина и Кругового: «Как теперь общаться с теми, кто наехал»
15:44
10
Карпина обвинили в попытке отвлечь внимание от другого скандала ситуацией с Осипенко
13:39
5
В топ-10 главных талантов России вошли 3 зенитовца и ни одного спартаковца
11:30
41
Орлов упрекнул Кругового: «Не по-мужски»
09:14
38
«Кайф»: Дивеев – о расширении РПЛ до 18 команд
00:46
3
Все участники группы «Золото» Второй лиги на новый сезон
15 ноября
Определены участники и даты проведения стыков Второй лиги
20 октября
Экс-участник еврокубков от России приблизился к возвращению в РПЛ
27 сентября
«Динамо Ставрополь» – «Амкар»: кто победит в матче 11 тура Второй лиги А 2026/2027
25 сентября
«Амкар» – «Динамо-2»: кто победит в матче 10-го тура Второй лиги А 2026/2027
20 сентября
Глушенков обиделся на Тюкавина и Кругового: «Как теперь общаться с теми, кто наехал»
15:44
10
Карпина обвинили в попытке отвлечь внимание от другого скандала ситуацией с Осипенко
13:39
5
В топ-10 главных талантов России вошли 3 зенитовца и ни одного спартаковца
11:30
41
Орлов упрекнул Кругового: «Не по-мужски»
09:14
38
«Кайф»: Дивеев – о расширении РПЛ до 18 команд
00:46
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+