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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Уфа - Динамо
Уфа - Динамо: обзор матча 19 марта 2016
Уфа
19.03.2016, суббота, 14:30
Россия. Премьер-лига, 21 тур
0 : 1
Завершен
Динамо
28'
Ф. Бечирай
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уфа - Динамо
89'
Замена
Р. Зобнин
️️️️
А. Ташаев
84'
Желтая карточка
Ф. Бечирай
73'
Замена
А. Соснин
️️️️
П. Погребняк
Замена
М. Пурье
️️️️
В. Кротов
71'
Замена
С. Игбун
️️️️
Д. Карлос
56'
48'
Желтая карточка
Т. Губочан
Замена
Марсиньо
️️️️
Д. Сысуев
46'
Желтая карточка
Д. Карлос
36'
28'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Бечирай
Пас отдал
Д. Живоглядов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
88
Гиорги Шелия
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
11
Диего Карлос
ЛАЗ
29
Иван Пауревич
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
60
Владимир Зубарев
ОП
57
Вячеслав Кротов
АП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
99
Харис Ханджич
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Динамо
30
Владимир Габулов
(К)
ВР
38
Андрей Ещенко
ЛЗ
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
21
Станислав Драгун
ЦП
27
Игорь Денисов
ЦП
88
Александр Ташаев
ПВ
11
Алексей Ионов
ПВ
9
Фатош Бечирай
ЦФ
88
Павел Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
Уфа
42
Сергей Нарубин
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
10
Марсиньо
ЛП
13
Азамат Засеев
ОП
4
Семен Фомин
ЦП
44
Сильвестр Игбун
ЦФ
14
Марвин Пурье
ЦФ
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
88
Владислав Левин
ЦП
23
Антон Соснин
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
77
Анатолий Катрич
ПВ
3-4-1-2
88
Шелия
29
Пауревич
4
Никитин
3
Аликин
11
Карлос
47
Зинченко
60
Зубарев
89
Стоцкий
57
Кротов
99
Ханджич
8
Сысуев
4-2-2-2
30
Габулов
27
Живоглядов
8
Хольмен
15
Губочан
38
Ещенко
21
Драгун
27
Денисов
11
Ионов
88
Ташаев
88
Погребняк
9
Бечирай
8
Сысуев
10
Марсиньо
10
Марсиньо
8
Сысуев
11
Карлос
44
Игбун
44
Игбун
11
Карлос
57
Кротов
14
Пурье
14
Пурье
57
Кротов
88
Погребняк
23
Соснин
23
Соснин
88
Погребняк
88
Ташаев
47
Зобнин
47
Зобнин
88
Ташаев
Остались в запасе
Уфа
Динамо
42
Сергей Нарубин
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
13
Азамат Засеев
ОП
4
Семен Фомин
ЦП
Главный тренер
Евгений Перевертайло
77
Анатолий Катрич
ПВ
18
Григорий Морозов
ЛЗ
88
Владислав Левин
ЦП
1
Антон Шунин
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
Главный тренер
Андрей Кобелев
Остались в запасе
42
Сергей Нарубин
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
13
Азамат Засеев
ОП
4
Семен Фомин
ЦП
Остались в запасе
77
Анатолий Катрич
ПВ
18
Григорий Морозов
ЛЗ
88
Владислав Левин
ЦП
1
Антон Шунин
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Главный тренер
Андрей Кобелев
Статистика матча Уфа - Динамо
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Помощники судьи:
Владислав Назаров (Невинномысск)
Владимир Миневич (Смоленск)
Инспектор:
Алексей Румянцев (Санкт-Петербург)
Стадион:
Нефтяник
Где смотреть матч:
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