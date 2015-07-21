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Судьи
Главный судья:
Кирилл Левников (Санкт-Петербург)
Помощники:
Рашид Абусуев (Санкт-Петербург), Дмитрий Жвакин (Ленинградская область)
Инспектор:
Гаряфий Жафяров (Москва)
Материалы

Кубань (ЛФЛ) - Урал

20.07.2015, Понедельник, 20:00 мск Краснодар, стадион Кубань Россия. Премьер-лига, 1 тур Кубань (ЛФЛ) - Урал
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
22 тур
8 апреля, среда 19:00 Кубань (ЛФЛ) 0:2 Урал
13 тур
7 ноября, пятница 17:00 Урал 0:1 Кубань (ЛФЛ)
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
29 тур
10 мая, суббота 13:00 Урал 2:1 Кубань (ЛФЛ)
6 тур
25 августа, воскресенье 20:00 Кубань (ЛФЛ) 3:2 Урал
Россия. Первый дивизион 2010
30 тур
14 сентября, вторник 19:00 Кубань (ЛФЛ) 3:0 Урал
10 тур
13 мая, четверг 17:00 Урал 0:0 Кубань (ЛФЛ)
Россия. Первый дивизион 2008
30 тур
29 августа, пятница 19:00 Кубань (ЛФЛ) 0:0 Урал
10 тур
8 мая, четверг 17:00 Урал 2:1 Кубань (ЛФЛ)
Россия. Кубок (2007/2008)
1/8 финала
8 августа, среда 20:00 Кубань (ЛФЛ) 2:3 Урал
Чемпионат России. Финальный этап 1992, группа B
Первый этап, 10 тур
10 ноября, вторник 00:00 Урал 6:0 Кубань (ЛФЛ)
Первый этап, 3 тур
9 сентября, среда 00:00 Кубань (ЛФЛ) 0:0 Урал
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ЦСКА 30 20 5 5 51:25 +26 65
2. Ростов 30 19 6 5 41:20 +21 63
3. Зенит 30 17 8 5 61:32 +29 59
4. Краснодар 30 16 8 6 54:25 +29 56
5. Спартак М 30 15 5 10 48:39 +9 50
6. Локомотив 30 14 8 8 43:33 +10 50
7. Ахмат 30 11 11 8 35:30 +5 44
8. Урал 30 10 9 11 39:46 -7 39
9. Крылья Советов 30 9 8 13 19:31 -12 35
10. Рубин 30 9 6 15 33:39 -6 33
11. Амкар-Пермь 30 7 10 13 22:33 -11 31
12. Уфа 30 6 9 15 25:44 -19 27
13. Анжи 30 6 8 16 28:50 -22 26
14. Кубань (ЛФЛ) 30 5 11 14 34:44 -10 26
15. Динамо М 30 5 10 15 25:47 -22 25
16. Мордовия 30 4 12 14 30:50 -20 24
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    Рейтинг: +138

    Слуцкий 21 июля 2015, 09:21

    урал на первом месте пппппииииииннннннннддддддееееецццццццц

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    Рейтинг: +114

    Спартач из Питера 20 июля 2015, 23:36

    Да уж по-нежданчику....

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    Рейтинг: +25

    Nebo 20 июля 2015, 21:54

    [q][/q]Гончаренко мстит и мстя его страшна..

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    Рейтинг: +1776

    Alex Y 20 июля 2015, 21:52

    Месссссть Гончаренко

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    Рейтинг: +1776

    Alex Y 20 июля 2015, 21:49

    Дубль от Аршавина!

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    Рейтинг: +593

    112910415 20 июля 2015, 20:54

    Урал,надо дожимать хозяев!

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    Рейтинг: +25

    Nebo 20 июля 2015, 20:51

    хорошая игра , Урал получше играет.

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    Рейтинг: +2898

    фанат джигурды 20 июля 2015, 20:27

    Урал здорово смотрится!!!

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    Рейтинг: +124

    обломов 20 июля 2015, 19:52

    Гляжу на состав Кубани- довольно крепко смотрится на бумаге!!!Посмотрим чего он стоить будет в игре!Не скучной игры обеим командам !!!!!

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    Рейтинг: +435

    Павлюченко 13 20 июля 2015, 19:28

    Шава дебютирует в основном составе, но будет только ничья 1-1, для Гончаренко весьма принципиальный матч сегодня!

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    Рейтинг: +39

    kokshareal > Павлюченко 13 20 июля 2015, 22:21

    ага)) ты прав аналитик)

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    Рейтинг: +435

    Павлюченко 13 > kokshareal 22 июля 2015, 11:16

    А в чем я не прав? Только результат не угадал

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