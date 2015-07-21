Кубань (ЛФЛ) - Урал

урал на первом месте пппппииииииннннннннддддддееееецццццццц
|22 тур
|8 апреля, среда
|19:00
|Кубань (ЛФЛ)
|0:2
|Урал
|13 тур
|7 ноября, пятница
|17:00
|Урал
|0:1
|Кубань (ЛФЛ)
|22 тур
|8 апреля, среда
|19:00
|Кубань (ЛФЛ)
|0:2
|Урал
|13 тур
|7 ноября, пятница
|17:00
|Урал
|0:1
|Кубань (ЛФЛ)
|29 тур
|10 мая, суббота
|13:00
|Урал
|2:1
|Кубань (ЛФЛ)
|6 тур
|25 августа, воскресенье
|20:00
|Кубань (ЛФЛ)
|3:2
|Урал
|30 тур
|14 сентября, вторник
|19:00
|Кубань (ЛФЛ)
|3:0
|Урал
|10 тур
|13 мая, четверг
|17:00
|Урал
|0:0
|Кубань (ЛФЛ)
|30 тур
|29 августа, пятница
|19:00
|Кубань (ЛФЛ)
|0:0
|Урал
|10 тур
|8 мая, четверг
|17:00
|Урал
|2:1
|Кубань (ЛФЛ)
|1/8 финала
|8 августа, среда
|20:00
|Кубань (ЛФЛ)
|2:3
|Урал
|Первый этап, 10 тур
|10 ноября, вторник
|00:00
|Урал
|6:0
|Кубань (ЛФЛ)
|Первый этап, 3 тур
|9 сентября, среда
|00:00
|Кубань (ЛФЛ)
|0:0
|Урал
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|ЦСКА
|30
|20
|5
|5
|51:25
|+26
|65
|2.
|Ростов
|30
|19
|6
|5
|41:20
|+21
|63
|3.
|Зенит
|30
|17
|8
|5
|61:32
|+29
|59
|4.
|Краснодар
|30
|16
|8
|6
|54:25
|+29
|56
|5.
|Спартак М
|30
|15
|5
|10
|48:39
|+9
|50
|6.
|Локомотив
|30
|14
|8
|8
|43:33
|+10
|50
|7.
|Ахмат
|30
|11
|11
|8
|35:30
|+5
|44
|8.
|Урал
|30
|10
|9
|11
|39:46
|-7
|39
|9.
|Крылья Советов
|30
|9
|8
|13
|19:31
|-12
|35
|10.
|Рубин
|30
|9
|6
|15
|33:39
|-6
|33
|11.
|Амкар-Пермь
|30
|7
|10
|13
|22:33
|-11
|31
|12.
|Уфа
|30
|6
|9
|15
|25:44
|-19
|27
|13.
|Анжи
|30
|6
|8
|16
|28:50
|-22
|26
|14.
|Кубань (ЛФЛ)
|30
|5
|11
|14
|34:44
|-10
|26
|15.
|Динамо М
|30
|5
|10
|15
|25:47
|-22
|25
|16.
|Мордовия
|30
|4
|12
|14
|30:50
|-20
|24
урал на первом месте пппппииииииннннннннддддддееееецццццццц
Да уж по-нежданчику....
[q][/q]Гончаренко мстит и мстя его страшна..
Урал,надо дожимать хозяев!
хорошая игра , Урал получше играет.
Урал здорово смотрится!!!
Гляжу на состав Кубани- довольно крепко смотрится на бумаге!!!Посмотрим чего он стоить будет в игре!Не скучной игры обеим командам !!!!!
Шава дебютирует в основном составе, но будет только ничья 1-1, для Гончаренко весьма принципиальный матч сегодня!
ага)) ты прав аналитик)
А в чем я не прав? Только результат не угадал