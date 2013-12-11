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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Аустрия - Зенит
Аустрия - Зенит: обзор матча 11 декабря 2013
Аустрия
11.12.2013, среда, 23:45
Лига чемпионов, группа G, 6 тур
4 : 1
Завершен
Зенит
44'
Ф. Хозинер
48'
Т. Юн
51'
Ф. Хозинер
90+3'
Р. Кинаст
35'
А. Кержаков
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аустрия - Зенит
ГОЛ! 4:1!
Р. Кинаст
Пас отдал
Ф. Хозинер
90'
+3
Замена
Р. Кинаст
️️️️
Т. Юн
84'
83'
Замена
И. Смольников
️️️️
К. Ансальди
83'
Замена
В. Быстров
️️️️
В. Файзулин
81'
Желтая карточка
Халк
Желтая карточка
Э. Дилавер
73'
Замена
Т. Шимкович
️️️️
М. Станкович
68'
63'
Замена
А. Аршавин
️️️️
К. Зырянов
Замена
Д. Ройер
️️️️
Т. Мург
60'
ГОЛ! 3:1!
Ф. Хозинер
51'
ГОЛ! 2:1!
Т. Юн
Пас отдал
М. Зуттнер
48'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Хозинер
Пас отдал
М. Станкович
44'
Желтая карточка
М. Ортлехнер
40'
35'
ГОЛ! 0:1!
А. Кержаков
Пас отдал
Халк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аустрия
13
Хайнц Линднер
ВР
29
Маркус Зуттнер
ЛЗ
14
Мануэль Ортлехнер
(К)
ЦЗ
5
Кая Рогуль
ЦЗ
66
Эмир Дилавер
ПЗ
11
Томас Юн
ЛП
8
Джеймс Холланд
ОП
17
Флориан Мадер
ЦП
10
Марко Станкович
ЦП
99
Томас Мург
ПП
26
Филипп Хозинер
ЦФ
Главный тренер
Ненад Бьелица
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
15
Томаш Губочан
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
14
Кристиан Ансальди
ПЗ
7
Халк
ЛП
28
Аксель Витсель
ОП
18
Константин Зырянов
(К)
ОП
15
Роман Широков
ЦП
20
Виктор Файзулин
ПП
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Аустрия
1
Иван Кардум
ВР
22
Марин Леовац
ЛЗ
15
Кристиан Рамзебнер
ЦЗ
24
Фабиан Кох
ПЗ
77
Даниэль Ройер
ЦП
81
Томаш Шимкович
АП
42
Роман Кинаст
ЦФ
Зенит
23
Егор Бабурин
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
28
Андрей Аршавин
ЛВ
44
Анатолий Тимощук
ОП
34
Владимир Быстров
ПП
4-1-4-1
13
Линднер
29
Зуттнер
14
Ортлехнер
5
Рогуль
66
Дилавер
8
Холланд
11
Юн
17
Мадер
10
Станкович
99
Мург
26
Хозинер
4-2-3-1
12
Лодыгин
14
Ансальди
4
Кришито
6
Ломбертс
15
Губочан
28
Витсель
18
Зырянов
20
Файзулин
15
Широков
7
Халк
11
Кержаков
99
Мург
77
Ройер
77
Ройер
99
Мург
10
Станкович
81
Шимкович
81
Шимкович
10
Станкович
11
Юн
42
Кинаст
42
Кинаст
11
Юн
14
Ансальди
8
Смольников
8
Смольников
14
Ансальди
20
Файзулин
34
Быстров
34
Быстров
20
Файзулин
18
Зырянов
28
Аршавин
28
Аршавин
18
Зырянов
Остались в запасе
Аустрия
Зенит
1
Иван Кардум
ВР
22
Марин Леовац
ЛЗ
15
Кристиан Рамзебнер
ЦЗ
24
Фабиан Кох
ПЗ
Главный тренер
Ненад Бьелица
23
Егор Бабурин
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
1
Иван Кардум
ВР
22
Марин Леовац
ЛЗ
15
Кристиан Рамзебнер
ЦЗ
24
Фабиан Кох
ПЗ
Остались в запасе
23
Егор Бабурин
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
Главный тренер
Ненад Бьелица
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Аустрия - Зенит
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
- : -
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Аустрия
0 : 2
10.10.2026
Штурм
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Александар Ставрев
(Скопье)
Стадион:
Эрнст Хаппель
Где смотреть матч:
"НТВ" 23:40 (прямая) "НТВ ПЛЮС Футбол" 23:00 (прямая)
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