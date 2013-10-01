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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Зенит - Аустрия
Зенит - Аустрия: обзор матча 01 октября 2013
Зенит
01.10.2013, вторник, 20:00
Лига чемпионов, группа G, 2 тур
0 : 0
Завершен
Аустрия
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Аустрия
90'
+3
Замена
Р. Кинаст
️️️️
Ф. Хозинер
88'
Желтая карточка
Т. Мург
Замена
Д. Кришито
️️️️
А. Анюков
87'
81'
Замена
Р. Окотие
️️️️
М. Леовац
73'
Желтая карточка
К. Рамзебнер
Желтая карточка
Т. Губочан
72'
70'
Желтая карточка
М. Леовац
Замена
А. Аршавин
️️️️
А. Кержаков
65'
57'
Замена
Т. Мург
️️️️
Д. Ройер
Замена
Р. Широков
️️️️
О. Шатов
49'
Красная карточка
А. Витсель
44'
23'
Желтая карточка
Д. Ройер
Желтая карточка
И. Смольников
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
6
Николас Ломбертс
(К)
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
10
Данни
ЛВ
28
Аксель Витсель
ОП
20
Виктор Файзулин
ОП
27
Олег Шатов
АП
7
Халк
ПВ
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Аустрия
13
Хайнц Линднер
ВР
22
Марин Леовац
ЛЗ
29
Маркус Зуттнер
ЛЗ
15
Кристиан Рамзебнер
ЦЗ
14
Мануэль Ортлехнер
(К)
ЦЗ
24
Фабиан Кох
ПЗ
17
Флориан Мадер
ОП
8
Джеймс Холланд
ОП
81
Томаш Шимкович
АП
77
Даниэль Ройер
ПВ
26
Филипп Хозинер
ЦФ
Главный тренер
Ненад Бьелица
Зенит
23
Егор Бабурин
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
28
Андрей Аршавин
ЛВ
44
Анатолий Тимощук
ОП
15
Роман Широков
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
Аустрия
1
Паскаль Грюнвальд
ВР
33
Лукас Родтпуллер
ЦЗ
11
Томас Юн
ЛП
99
Томас Мург
ЦП
19
Рубин-Рафаэль Окотие
ЦФ
10
Срджан Спиридонович
ЦФ
42
Роман Кинаст
ЦФ
4-2-3-1
12
Лодыгин
8
Смольников
6
Ломбертс
15
Губочан
22
Анюков
28
Витсель
20
Файзулин
10
Данни
27
Шатов
7
Халк
11
Кержаков
3-4-2-1
13
Линднер
22
Леовац
15
Рамзебнер
14
Ортлехнер
24
Кох
17
Мадер
8
Холланд
29
Зуттнер
77
Ройер
81
Шимкович
26
Хозинер
22
Анюков
4
Кришито
4
Кришито
22
Анюков
27
Шатов
15
Широков
15
Широков
27
Шатов
11
Кержаков
28
Аршавин
28
Аршавин
11
Кержаков
77
Ройер
99
Мург
99
Мург
77
Ройер
22
Леовац
19
Окотие
19
Окотие
22
Леовац
26
Хозинер
42
Кинаст
42
Кинаст
26
Хозинер
Остались в запасе
Зенит
Аустрия
23
Егор Бабурин
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
34
Владимир Быстров
ПП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
1
Паскаль Грюнвальд
ВР
33
Лукас Родтпуллер
ЦЗ
11
Томас Юн
ЛП
10
Срджан Спиридонович
ЦФ
Главный тренер
Ненад Бьелица
Остались в запасе
23
Егор Бабурин
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
34
Владимир Быстров
ПП
Остались в запасе
1
Паскаль Грюнвальд
ВР
33
Лукас Родтпуллер
ЦЗ
11
Томас Юн
ЛП
10
Срджан Спиридонович
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Ненад Бьелица
Статистика матча Зенит - Аустрия
2
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
- : -
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Аустрия
0 : 2
10.10.2026
Штурм
Информация о матче
Главный судья:
Дениз Айтекин
(Оберсбах)
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 19:00 (прямая) "НТВ" 19:45 (прямая)
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