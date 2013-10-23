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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
ЦСКА - Манчестер Сити
ЦСКА - Манчестер Сити: обзор матча 23 октября 2013
ЦСКА
23.10.2013, среда, 20:00
Лига чемпионов, группа D, 3 тур
1 : 2
Завершен
Манчестер Сити
32'
З. Тошич
34'
С. Агуэро
42'
С. Агуэро
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Манчестер Сити
89'
Замена
Г. Клиши
️️️️
С. Агуэро
79'
Желтая карточка
П. Хавьер Сабалета
79'
Замена
С. Насри
️️️️
Д. Сильва
72'
Замена
Э. Джеко
️️️️
А. Негредо
Желтая карточка
А. Муса
71'
64'
Желтая карточка
Я. Туре
Желтая карточка
С. Игнашевич
54'
Замена
А. Муса
️️️️
С. Цубер
50'
47'
Желтая карточка
А. Негредо
Желтая карточка
П. Вернблум
45'
42'
ГОЛ! 1:2!
С. Агуэро
Пас отдал
А. Негредо
34'
ГОЛ! 1:1!
С. Агуэро
Пас отдал
Д. Сильва
ГОЛ! 1:0!
З. Тошич
Пас отдал
К. Хонда
32'
Замена
А. Березуцкий
️️️️
В. Березуцкий
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
17
Георгий Миланов
ОП
19
Понтус Вернблум
ОП
3
Кейсуке Хонда
АП
18
Зоран Тошич
ПВ
22
Сейду Думбия
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
6
Хави Гарсия
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
42
Яя Туре
(К)
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
10
Серхио Агуэро
АП
21
Давид Сильва
АП
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
11
Марк Гонсалес
ЛП
11
Витиньо
ЛВ
25
Элвир Рахимич
ОП
7
Ахмед Муса
ПВ
Манчестер Сити
25
Костел Пантилимон
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
14
Самир Насри
ЛП
10
Эдин Джеко
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
4-2-1-2-1
35
Акинфеев
42
Щенников
4
Игнашевич
24
Березуцкий
14
Набабкин
17
Миланов
19
Вернблум
7
Цубер
3
Хонда
18
Тошич
22
Думбия
3-2-2-2-1
1
Харт
16
Навас
6
Хави Гарсия
22
Настасич
5
Сабалета
11
Коларов
42
Туре
5
Фернандиньо
10
Агуэро
21
Сильва
21
Негредо
24
Березуцкий
6
Березуцкий
6
Березуцкий
24
Березуцкий
7
Цубер
7
Муса
7
Муса
7
Цубер
10
Агуэро
3
Клиши
3
Клиши
10
Агуэро
21
Сильва
14
Насри
14
Насри
21
Сильва
21
Негредо
10
Джеко
10
Джеко
21
Негредо
Остались в запасе
ЦСКА
Манчестер Сити
11
Витиньо
ЛВ
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
11
Марк Гонсалес
ЛП
25
Элвир Рахимич
ОП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
25
Костел Пантилимон
ВР
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
11
Витиньо
ЛВ
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
11
Марк Гонсалес
ЛП
25
Элвир Рахимич
ОП
Остались в запасе
25
Костел Пантилимон
ВР
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча ЦСКА - Манчестер Сити
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Овидиу Хацеган
(Арад)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 19:00 (прямая) "НТВ" 19:45 (прямая)
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