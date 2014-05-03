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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Томь - Спартак
Томь - Спартак: обзор матча 03 мая 2014
Томь
03.05.2014, суббота, 14:00
Россия. Премьер-Лига, 28 тур
2 : 1
Завершен
Спартак
54'
К. Панченко (П)
60'
И. Портнягин
84'
Ю. Мовсисян
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь - Спартак
Замена
Г. Мурешан
️️️️
Е. Башкиров
90'
+4
Замена
П. Голышев
️️️️
К. Панченко
90'
+2
90'
Замена
А. Ребров
️️️️
А. Озбилиз
89'
Красная карточка
А. Дикань
84'
ГОЛ! 2:1!
Ю. Мовсисян
Пас отдал
Д. Комбаров
82'
Желтая карточка
Е. Макеев
Замена
П. Игнатович
️️️️
Я. Голенда
80'
61'
Замена
Л. Барриос
️️️️
К. Комбаров
ГОЛ! 2:0!
И. Портнягин
Пас отдал
К. Панченко
60'
Желтая карточка
К. Панченко
57'
Красная карточка
П. Нехайчик
57'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Панченко
54'
53'
Желтая карточка
С. Боккетти
26'
Желтая карточка
П. Яковлев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь
25
Илья Чебану
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
25
Мартин Йиранек
(К)
ЦЗ
21
Живко Миланов
ПЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
34
Ренат Сабитов
ОП
44
Евгений Башкиров
ОП
8
Кирилл Панченко
ЦП
97
Игорь Портнягин
ПП
16
Ян Голенда
ЦФ
Спартак
31
Андрей Дикань
ВР
23
Дмитрий Комбаров
(К)
ЛЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
8
Тино Коста
ОП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
27
Ромуло
ЦП
23
Арас Озбилиз
ПП
91
Павел Яковлев
ПВ
14
Юра Мовсисян
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Томь
40
Младен Божович
ВР
12
Арби Межиев
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
19
Корнел Салата
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
6
Габриэль Мурешан
ОП
32
Никита Баженов
ПП
10
Михаил Комков
ПП
26
Александр Черевко
ЦФ
72
Павел Голышев
ЦФ
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
35
Сердар Таски
ЦЗ
30
Жоао Карлос
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
5
Кариока
ЦП
10
Лукас Барриос
ЦФ
13
Владимир Обухов
ЦФ
4-2-3-1
25
Чебану
26
Бордачев
44
Рыков
25
Йиранек
21
Миланов
34
Сабитов
44
Башкиров
33
Нехайчик
8
Панченко
97
Портнягин
16
Голенда
4-1-3-1-1
31
Дикань
34
Макеев
9
Комбаров
16
Боккетти
23
Комбаров
8
Коста
23
Озбилиз
27
Ромуло
14
Хурадо
91
Яковлев
14
Мовсисян
16
Голенда
29
Игнатович
29
Игнатович
16
Голенда
44
Башкиров
6
Мурешан
6
Мурешан
44
Башкиров
8
Панченко
72
Голышев
72
Голышев
8
Панченко
23
Озбилиз
32
Ребров
32
Ребров
23
Озбилиз
9
Комбаров
10
Барриос
10
Барриос
9
Комбаров
Остались в запасе
Томь
Спартак
40
Младен Божович
ВР
12
Арби Межиев
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
19
Корнел Салата
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
32
Никита Баженов
ПП
10
Михаил Комков
ПП
26
Александр Черевко
ЦФ
35
Сердар Таски
ЦЗ
30
Жоао Карлос
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
5
Кариока
ЦП
13
Владимир Обухов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Остались в запасе
40
Младен Божович
ВР
12
Арби Межиев
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
19
Корнел Салата
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
32
Никита Баженов
ПП
10
Михаил Комков
ПП
26
Александр Черевко
ЦФ
Остались в запасе
35
Сердар Таски
ЦЗ
30
Жоао Карлос
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
5
Кариока
ЦП
13
Владимир Обухов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Статистика матча Томь - Спартак
1
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Труд
Где смотреть матч:
"Наш Футбол" 13:45 (прямая)
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