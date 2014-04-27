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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Рубин
ЦСКА - Рубин: обзор матча 27 апреля 2014
ЦСКА
27.04.2014, воскресенье, 13:30
Россия. Премьер-Лига, 27 тур
2 : 1
Завершен
Рубин
13'
А. Дзагоев
52'
С. Думбия (П)
48'
А. Прудников
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Рубин
Замена
Д. Ефремов
️️️️
З. Тошич
90'
+3
Замена
К. Базелюк
️️️️
С. Думбия
88'
Желтая карточка
Г. Миланов
85'
81'
Замена
В. Кулик
️️️️
П. Могилевец
78'
Желтая карточка
Г. Карадениз
75'
Замена
М. Вакасо
️️️️
Д. Торбинский
Замена
Г. Миланов
️️️️
С. Цубер
64'
63'
Замена
Г. Нуров
️️️️
М. Девич
ГОЛ с пенальти! 2:1!
С. Думбия
52'
48'
ГОЛ! 1:1!
А. Прудников
Пас отдал
М. Девич
27'
Желтая карточка
Д. Торбинский
18'
Желтая карточка
С. Кверквелия
ГОЛ! 1:0!
А. Дзагоев
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
20
Расмус Эльм
ОП
19
Понтус Вернблум
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
18
Зоран Тошич
ПВ
22
Сейду Думбия
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
15
Сергей Кисляк
ОП
26
Роман Еременко
ЦП
28
Павел Могилевец
ЦП
6
Дмитрий Торбинский
ПП
32
Марко Девич
ЦФ
89
Александр Прудников
ЦФ
Главный тренер
Владимир Маминов
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
11
Витиньо
ЛВ
25
Элвир Рахимич
ОП
17
Георгий Миланов
ЦП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
10
Константин Базелюк
ЦФ
Рубин
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
88
Руслан Камболов
ОП
6
Янн М'Вила
ОП
55
Владислав Кулик
ЦП
22
Мубарак Вакасо
ЦП
94
Георгий Нуров
АП
9
Камиль Муллин
ЦФ
4-2-2-1-1
35
Акинфеев
42
Щенников
24
Березуцкий
4
Игнашевич
6
Фернандес
20
Эльм
19
Вернблум
7
Цубер
66
Дзагоев
18
Тошич
22
Думбия
3-1-4-2
1
Рыжиков
44
Навас
4
Кверквелия
3
Набиуллин
15
Кисляк
6
Торбинский
26
Еременко
28
Могилевец
61
Карадениз
89
Прудников
32
Девич
18
Тошич
22
Ефремов
22
Ефремов
18
Тошич
7
Цубер
17
Миланов
17
Миланов
7
Цубер
22
Думбия
10
Базелюк
10
Базелюк
22
Думбия
28
Могилевец
55
Кулик
55
Кулик
28
Могилевец
6
Торбинский
22
Вакасо
22
Вакасо
6
Торбинский
32
Девич
94
Нуров
94
Нуров
32
Девич
Остались в запасе
ЦСКА
Рубин
11
Витиньо
ЛВ
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
88
Руслан Камболов
ОП
6
Янн М'Вила
ОП
9
Камиль Муллин
ЦФ
Главный тренер
Владимир Маминов
Остались в запасе
11
Витиньо
ЛВ
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
Остались в запасе
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
88
Руслан Камболов
ОП
6
Янн М'Вила
ОП
9
Камиль Муллин
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Владимир Маминов
Статистика матча ЦСКА - Рубин
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 13:10 (прямая) "НТВ" 13:20 (прямая)
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