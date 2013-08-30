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ЦСКА - Амкар-Пермь
ЦСКА - Амкар-Пермь: обзор матча 30 августа 2013
ЦСКА
30.08.2013, пятница, 20:00
Россия. Премьер-Лига, 7 тур
2 : 1
Завершен
Амкар-Пермь
22'
С. Думбия
77'
А. Муса
1'
Г. Пеев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Амкар-Пермь
90'
+2
Желтая карточка
Д. Белоруков
Замена
А. Цауня
️️️️
К. Хонда
86'
84'
Желтая карточка
Благо
80'
Желтая карточка
Я. Гол
Замена
М. Гонсалес
️️️️
З. Тошич
78'
ГОЛ! 2:1!
А. Муса
77'
63'
Замена
В. Камеш
️️️️
Г. Пеев
57'
Замена
М. Канунников
️️️️
М. Гаджиев
54'
Желтая карточка
П. Занев
Желтая карточка
К. Набабкин
52'
Замена
С. Цубер
️️️️
С. Думбия
30'
Травма
С. Думбия
27'
ГОЛ! 1:1!
С. Думбия
Пас отдал
В. Березуцкий
22'
20'
Замена
Н. Фадеев
️️️️
З. Сираков
17'
Травма
З. Сираков
1'
ГОЛ! 0:1!
Г. Пеев
Пас отдал
Я. Гол
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
18
Зоран Тошич
ЛП
19
Понтус Вернблум
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
7
Ахмед Муса
ПВ
22
Сейду Думбия
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Амкар-Пермь
1
Роман Герус
ВР
11
Петар Занев
ЛЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
21
Дмитрий Белоруков
(К)
ЦЗ
14
Захари Сираков
ПЗ
91
Махач Гаджиев
ЛП
14
Константин Васильев
ОП
5
Януш Гол
ОП
40
Благо
ЦП
7
Георги Пеев
ПП
26
Мартин Якубко
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
11
Марк Гонсалес
ЛП
7
Стивен Цубер
ЛП
25
Элвир Рахимич
ОП
19
Александр Цауня
ОП
17
Георгий Миланов
ЦП
10
Константин Базелюк
ЦФ
Амкар-Пермь
57
Александр Селихов
ВР
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
44
Николай Фадеев
ПЗ
13
Митар Новакович
ЦП
33
Владимирс Камеш
ЦП
17
Алексей Ребко
ЦП
7
Дмитрий Каюмов
АП
99
Максим Канунников
ЦФ
10
Игорь Пикущак
ЦФ
4-1-3-1-1
35
Акинфеев
42
Щенников
24
Березуцкий
4
Игнашевич
14
Набабкин
19
Вернблум
18
Тошич
3
Хонда
66
Дзагоев
7
Муса
22
Думбия
4-2-3-1
1
Герус
14
Сираков
13
Семенов
21
Белоруков
11
Занев
14
Васильев
5
Гол
7
Пеев
40
Благо
91
Гаджиев
26
Якубко
18
Тошич
11
Гонсалес
11
Гонсалес
18
Тошич
22
Думбия
7
Цубер
7
Цубер
22
Думбия
3
Хонда
19
Цауня
19
Цауня
3
Хонда
14
Сираков
44
Фадеев
44
Фадеев
14
Сираков
7
Пеев
33
Камеш
33
Камеш
7
Пеев
91
Гаджиев
99
Канунников
99
Канунников
91
Гаджиев
Остались в запасе
ЦСКА
Амкар-Пермь
1
Сергей Чепчугов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
17
Георгий Миланов
ЦП
10
Константин Базелюк
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
57
Александр Селихов
ВР
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
13
Митар Новакович
ЦП
17
Алексей Ребко
ЦП
7
Дмитрий Каюмов
АП
10
Игорь Пикущак
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
17
Георгий Миланов
ЦП
10
Константин Базелюк
ЦФ
Остались в запасе
57
Александр Селихов
ВР
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
13
Митар Новакович
ЦП
17
Алексей Ребко
ЦП
7
Дмитрий Каюмов
АП
10
Игорь Пикущак
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Станислав Черчесов
Статистика матча ЦСКА - Амкар-Пермь
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 19:45 (прямая)
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