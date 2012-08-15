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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Россия - Кот-д'Ивуар
Россия - Кот-д'Ивуар: обзор матча 15 августа 2012
Россия
15.08.2012, среда, 19:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 1
Завершен
Кот-д'Ивуар
55'
А. Дзагоев
77'
М. Градель
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Россия - Кот-д'Ивуар
90'
+2
Замена
Я. Сагбо
️️️️
Я. Туре
84'
Замена
Ж. Госсо
️️️️
Э. Эбуэ
77'
ГОЛ! 1:1!
М. Градель
Замена
А. Самедов
️️️️
В. Быстров
74'
69'
Замена
Д. Я Конан
️️️️
А. Разак
Замена
В. Малафеев
️️️️
И. Акинфеев
59'
Замена
А. Аршавин
️️️️
А. Дзагоев
58'
ГОЛ! 1:0!
А. Дзагоев
55'
Замена
А. Кокорин
️️️️
Р. Павлюченко
46'
Замена
А. Логашов
️️️️
А. Анюков
30'
Травма
А. Анюков
27'
Желтая карточка
Д. Глушаков
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Россия
1
Игорь Акинфеев
ВР
6
Георгий Щенников
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
2
Александр Анюков
ПЗ
20
Виктор Файзулин
ЛП
7
Игорь Денисов
(К)
ЦП
8
Денис Глушаков
ЦП
9
Алан Дзагоев
ЦП
18
Владимир Быстров
ПП
19
Роман Павлюченко
ЦФ
Главный тренер
Фабио Капелло
Кот-д'Ивуар
16
Даниэль Йебоа
ВР
5
Сиака Тьене
ЛЗ
4
Коло Туре
ЦЗ
22
Сулейман Бамба
ЦЗ
21
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
7
Абдул Разак
ЛП
5
Дидье Зокора
ЦП
19
Яя Туре
ЦП
15
Макс Градель
ПП
18
Абдул-Кадер Кейта
ЦФ
11
Дидье Дрогба
(К)
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Россия
1
Антон Шунин
ВР
16
Вячеслав Малафеев
ВР
5
Тарас Бурлак
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
25
Арсений Логашов
ПЗ
22
Андрей Ещенко
ПЗ
16
Динияр Билялетдинов
ЛП
10
Андрей Аршавин
ЛВ
7
Магомед Оздоев
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
9
Александр Кокорин
ЦФ
Кот-д'Ивуар
23
Жерар Гнануан
ВР
20
Игор Лоло
ЛЗ
2
Усман Диаррассуба
ЦЗ
6
Жан-Жак Госсо
ЦП
6
Ромарик
ЦП
12
Вильфрид Бони
ЦФ
13
Дидье Я Конан
ЦФ
14
Янник Сагбо
ЦФ
4-5-1
1
Акинфеев
6
Щенников
4
Игнашевич
24
Березуцкий
2
Анюков
20
Файзулин
7
Денисов
8
Глушаков
9
Дзагоев
18
Быстров
19
Павлюченко
4-4-2
16
Йебоа
21
Эбуэ
4
Туре
22
Бамба
5
Тьене
15
Градель
5
Зокора
19
Туре
7
Разак
11
Дрогба
18
Кейта
1
Акинфеев
16
Малафеев
16
Малафеев
1
Акинфеев
2
Анюков
25
Логашов
25
Логашов
2
Анюков
18
Быстров
19
Самедов
19
Самедов
18
Быстров
9
Дзагоев
10
Аршавин
10
Аршавин
9
Дзагоев
19
Павлюченко
9
Кокорин
9
Кокорин
19
Павлюченко
21
Эбуэ
6
Госсо
6
Госсо
21
Эбуэ
7
Разак
13
Конан
13
Конан
7
Разак
19
Туре
14
Сагбо
14
Сагбо
19
Туре
Остались в запасе
Россия
Кот-д'Ивуар
1
Антон Шунин
ВР
5
Тарас Бурлак
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
22
Андрей Ещенко
ПЗ
16
Динияр Билялетдинов
ЛП
7
Магомед Оздоев
ЦП
Главный тренер
Фабио Капелло
2
Усман Диаррассуба
ЦЗ
23
Жерар Гнануан
ВР
20
Игор Лоло
ЛЗ
6
Ромарик
ЦП
12
Вильфрид Бони
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Остались в запасе
1
Антон Шунин
ВР
5
Тарас Бурлак
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
22
Андрей Ещенко
ПЗ
16
Динияр Билялетдинов
ЛП
7
Магомед Оздоев
ЦП
Остались в запасе
2
Усман Диаррассуба
ЦЗ
23
Жерар Гнануан
ВР
20
Игор Лоло
ЛЗ
6
Ромарик
ЦП
12
Вильфрид Бони
ЦФ
Главный тренер
Фабио Капелло
Главный тренер
Сабри Лямуши
Статистика матча Россия - Кот-д'Ивуар
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
- : -
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
2 : 3
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
6 : 0
03.10.2026
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 0
09.06.2026
Тринидад и Тобаго
Кот-д'Ивуар
Товарищеские матчи. Сборные
Кот-д'Ивуар
0 : 1
03.10.2026
Камерун
Чемпионат мира, 1/16 финала
Кот-д'Ивуар
1 : 2
30.06.2026
Норвегия
Чемпионат мира, 3 тур
Кюрасао
0 : 2
25.06.2026
Кот-д'Ивуар
Чемпионат мира, 2 тур
Германия
2 : 1
20.06.2026
Кот-д'Ивуар
Чемпионат мира, 1 тур
Кот-д'Ивуар
1 : 0
15.06.2026
Эквадор
Информация о матче
Главный судья:
Чунейт Чакир
(Стамбул)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 18:55 (прямая)
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