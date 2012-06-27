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Евро-2024
Португалия - Испания
Португалия - Испания: обзор матча 27 июня 2012
Португалия
27.06.2012, среда, 22:45
Чемпионат Европы, 1/2 финала
0 : 0
Счет по пенальти – 2 : 4
Завершен
Испания
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Португалия - Испания
ГОЛ!
С. Фабрегас
2:4
Пенальти не реализован!
Б. Алвеш
ГОЛ!
С. Рамос
2:3
ГОЛ!
Нани
2:2
ГОЛ!
Ж. Пике
1:2
ГОЛ!
Пепе
1:1
ГОЛ!
А. Иньеста
0:1
Пенальти не реализован!
Ж. Моутинью
Пенальти не реализован!
Х. Алонсо
113'
Желтая карточка
Х. Алонсо
Замена
С. Варела
️️️️
Р. Мейрелеш
113'
Замена
Куштодиу
️️️️
М. Велозу
106'
99'
Травма
Педро
Желтая карточка
М. Велозу
90'
+3
87'
Замена
Педро
️️️️
Хави
Желтая карточка
Б. Алвеш
85'
83'
Желтая карточка
А. Арбелоа
Замена
Н. Оливейра
️️️️
У. Алмейда
81'
Желтая карточка
Ж. Перейра
64'
Желтая карточка
Пепе
61'
60'
Желтая карточка
С. Бускетс
60'
Замена
Х. Навас
️️️️
Д. Сильва
54'
Замена
С. Фабрегас
️️️️
А. Негредо
Желтая карточка
Ф. Коэнтрау
45'
41'
Желтая карточка
С. Рамос
Травма
Нани
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Португалия
1
Руй Патрисиу
ВР
0
Фабиу Коэнтрау
ЛАЗ
2
Бруну Алвеш
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
0
Жоао Перейра
ПАЗ
17
Нани
ЛВ
4
Мигель Велозу
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
0
Рауль Мейрелеш
ЦП
9
Угу Алмейда
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Паулу Бенту
Испания
1
Икер Касильяс
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
15
Серхио Рамос
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
17
Альваро Арбелоа
ПЗ
6
Андрес Иньеста
ЛВ
8
Хави
ЦП
5
Серхио Бускетс
ЦП
14
Хаби Алонсо
ЦП
21
Давид Сильва
АП
9
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Висенте Дель Боске
Португалия
22
Эдуарду
ВР
22
Бету
ВР
0
Рикарду Кошта
ЦЗ
14
Роланду
ЦЗ
19
Мигел Лопеш
ПАЗ
6
Куштодиу
ЦП
20
Уго Виана
ЦП
15
Рубен Микаэл
ЦП
20
Рикарду Куарежма
ЦФ
18
Сильвестр Варела
ЦФ
11
Нельсон Оливейра
ЦФ
23
Элдер Поштига
ЦФ
Испания
23
Пепе Рейна
ВР
12
Виктор Вальдес
ВР
2
Рауль Альбиоль
ЦЗ
16
Хуанфран
ПЗ
22
Хесус Навас
ПЗ
4
Хави Мартинес
ОП
10
Сеск Фабрегас
ЦП
20
Санти Касорла
ЦП
13
Хуан Мата
АП
11
Педро
ПВ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
19
Фернандо Льоренте
ЦФ
2-2-3-1-2
1
Патрисиу
2
Алвеш
3
Пепе
0
Коэнтрау
0
Перейра
4
Велозу
8
Моутинью
0
Мейрелеш
17
Нани
7
Роналду
9
Алмейда
4-3-2-1
1
Касильяс
17
Арбелоа
15
Рамос
3
Пике
18
Альба
8
Хави
5
Бускетс
14
Алонсо
21
Сильва
6
Иньеста
9
Негредо
4
Велозу
6
Куштодиу
6
Куштодиу
4
Велозу
0
Мейрелеш
18
Варела
18
Варела
0
Мейрелеш
9
Алмейда
11
Оливейра
11
Оливейра
9
Алмейда
21
Сильва
22
Навас
22
Навас
21
Сильва
9
Негредо
10
Фабрегас
10
Фабрегас
9
Негредо
8
Хави
11
Педро
11
Педро
8
Хави
Остались в запасе
Португалия
Испания
19
Мигел Лопеш
ПАЗ
22
Эдуарду
ВР
22
Бету
ВР
0
Рикарду Кошта
ЦЗ
14
Роланду
ЦЗ
20
Уго Виана
ЦП
15
Рубен Микаэл
ЦП
20
Рикарду Куарежма
ЦФ
23
Элдер Поштига
ЦФ
Главный тренер
Паулу Бенту
23
Пепе Рейна
ВР
12
Виктор Вальдес
ВР
2
Рауль Альбиоль
ЦЗ
16
Хуанфран
ПЗ
4
Хави Мартинес
ОП
20
Санти Касорла
ЦП
13
Хуан Мата
АП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
19
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Висенте Дель Боске
Остались в запасе
19
Мигел Лопеш
ПАЗ
22
Эдуарду
ВР
22
Бету
ВР
0
Рикарду Кошта
ЦЗ
14
Роланду
ЦЗ
20
Уго Виана
ЦП
15
Рубен Микаэл
ЦП
20
Рикарду Куарежма
ЦФ
23
Элдер Поштига
ЦФ
Остались в запасе
23
Пепе Рейна
ВР
12
Виктор Вальдес
ВР
2
Рауль Альбиоль
ЦЗ
16
Хуанфран
ПЗ
4
Хави Мартинес
ОП
20
Санти Касорла
ЦП
13
Хуан Мата
АП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
19
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Паулу Бенту
Главный тренер
Висенте Дель Боске
Статистика матча Португалия - Испания
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Португалия
Лига наций, 5 тур
Португалия
- : -
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Лига наций, 1 тур
Португалия
1 : 0
24.09.2026
Уэльс
Чемпионат мира, 1/8 финала
Португалия
0 : 1
06.07.2026
Испания
Испания
Лига наций, 6 тур
Испания
- : -
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Лига наций, 1 тур
Англия
2 : 3
26.09.2026
Испания
Информация о матче
Главный судья:
Чунейт Чакир
(Стамбул)
Помощники судьи:
Бахаттын Дуран
Тарик Энгюн
Дополнительные помощники:
Хюсейин Гечек
Бюлент Йылдырым
Резервный судья:
Дамир Скомина (Словения)
Стадион:
Донбасс-Арена
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 21:45 (прямая) "Россия 1" 22:30 (прямая)
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