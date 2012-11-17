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РПЛ 2026/2027
Волга - Спартак
Волга - Спартак: обзор матча 17 ноября 2012
Волга
17.11.2012, суббота, 13:30
Россия. Премьер-Лига, 16 тур
1 : 1
Завершен
Спартак
45+2'
А. Салугин
13'
Д. Комбаров
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волга - Спартак
90'
+5
Желтая карточка
Кариока
Желтая карточка
М. Кержаков
90'
+2
Травма
И. Максимов
84'
78'
Замена
К. Чельстрем
️️️️
С. Брызгалов
Травма
А. Шуленин
77'
Замена
Ш. Асильдаров
️️️️
А. Салугин
75'
Замена
А. Каряка
️️️️
Р. Аджинджал
63'
Желтая карточка
Д. Айдов
61'
60'
Замена
А. Козлов
️️️️
И. Горбатенко
60'
Замена
К. Комбаров
️️️️
Х. Мануэль Хурадо
Замена
А. Харитонов
️️️️
Д. Полянин
56'
Желтая карточка
А. Сапогов
55'
ГОЛ! 1:1!
А. Салугин
45'
+2
41'
Желтая карточка
Х. Мануэль Хурадо
Желтая карточка
Ш. Бибилов
41'
Желтая карточка
Р. Аджинджал
31'
16'
Желтая карточка
С. Брызгалов
Желтая карточка
Г. Григалава
14'
13'
ГОЛ! 0:1!
Д. Комбаров
Желтая карточка
А. Белозеров
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волга
41
Михаил Кержаков
ВР
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
63
Александр Белозеров
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
77
Александр Салугин
ЛП
20
Руслан Аджинджал
(К)
ЦП
9
Александр Шуленин
ЦП
21
Шота Бибилов
АП
78
Илья Максимов
ПП
7
Алексей Сапогов
ЦФ
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
23
Дмитрий Комбаров
(К)
ЛЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
2
Хуан Мануэль Инсаурральде
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЛВ
5
Кариока
ОП
23
Игорь Горбатенко
ПВ
39
Ари
ЦФ
10
Эммануэль Эменике
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Волга
31
Илья Абаев
ВР
3
Николай Зайцев
ЦЗ
83
Александр Харитонов
ЛП
23
Михайта Плешан
ОП
13
Дмитрий Кудряшов
ЦП
5
Андрей Каряка
ЦП
9
Шамиль Асильдаров
ЦФ
Спартак
31
Андрей Дикань
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
4
Ким Чельстрем
ЦП
6
Деми Де Зеув
ЦП
7
Александр Козлов
ПП
91
Павел Яковлев
ПВ
4-4-1-1
41
Кержаков
4
Айдов
63
Белозеров
88
Григалава
6
Полянин
77
Салугин
20
Аджинджал
9
Шуленин
78
Максимов
21
Бибилов
7
Сапогов
3-3-2-2
32
Ребров
2
Пареха
92
Брызгалов
2
Инсаурральде
34
Макеев
5
Кариока
23
Комбаров
23
Горбатенко
14
Хурадо
10
Эменике
39
Ари
6
Полянин
83
Харитонов
83
Харитонов
6
Полянин
20
Аджинджал
5
Каряка
5
Каряка
20
Аджинджал
77
Салугин
9
Асильдаров
9
Асильдаров
77
Салугин
14
Хурадо
9
Комбаров
9
Комбаров
14
Хурадо
92
Брызгалов
4
Чельстрем
4
Чельстрем
92
Брызгалов
23
Горбатенко
7
Козлов
7
Козлов
23
Горбатенко
Остались в запасе
Волга
Спартак
31
Илья Абаев
ВР
3
Николай Зайцев
ЦЗ
23
Михайта Плешан
ОП
13
Дмитрий Кудряшов
ЦП
31
Андрей Дикань
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
6
Деми Де Зеув
ЦП
91
Павел Яковлев
ПВ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
31
Илья Абаев
ВР
3
Николай Зайцев
ЦЗ
23
Михайта Плешан
ОП
13
Дмитрий Кудряшов
ЦП
Остались в запасе
31
Андрей Дикань
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
6
Деми Де Зеув
ЦП
91
Павел Яковлев
ПВ
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Волга - Спартак
7
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
7
3
Матчи команд
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Василий Казарцев
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Локомотив
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 13:15 (прямая) "СПОРТ ПЛЮС" 13:15 (прямая)
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