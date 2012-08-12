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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Анжи
ЦСКА - Анжи: обзор матча 12 августа 2012
ЦСКА
12.08.2012, воскресенье, 17:00
Россия. Премьер-Лига, 4 тур
1 : 0
Завершен
Анжи
74'
З. Тошич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Анжи
90'
+1
Желтая карточка
О. Шатов
Замена
Секу
️️️️
З. Тошич
87'
86'
Желтая карточка
С. Это'О
86'
Вторая желтая
К. Агаларов
80'
Замена
Ф. Смолов
️️️️
Г. Габулов
75'
Желтая карточка
В. Габулов
ГОЛ! 1:0!
З. Тошич
Пас отдал
К. Хонда
74'
Замена
Р. Нетфуллин
️️️️
Р. Эльм
72'
Замена
М. Гонсалес
️️️️
А. Цауня
66'
55'
Желтая карточка
К. Агаларов
Желтая карточка
П. Вернблум
54'
50'
Желтая карточка
А. Логашов
46'
Замена
А. Логашов
️️️️
К. Самба
43'
Желтая карточка
Ж. Карлос
30'
Замена
О. Шатов
️️️️
М. Карсела-Гонсалес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
18
Зоран Тошич
ЛП
19
Понтус Вернблум
ОП
19
Александр Цауня
ОП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
20
Расмус Эльм
ПП
7
Ахмед Муса
ПВ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Анжи
30
Владимир Габулов
ВР
13
Расим Тагирбеков
ЛЗ
30
Жоао Карлос
ЦЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
18
Юрий Жирков
ЛП
8
Георгий Габулов
ОП
8
Жусилей
ОП
11
Мубарак Буссуфа
ЦП
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ПП
9
Самуэль Это'О
(К)
ЦФ
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
11
Марк Гонсалес
ЛП
10
Павел Мамаев
ЦП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
26
Секу
ПП
Анжи
1
Евгений Помазан
ВР
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
13
Шамиль Лахиялов
ЛП
27
Олег Шатов
ЦП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
4-2-3-1
35
Акинфеев
42
Щенников
24
Березуцкий
4
Игнашевич
6
Фернандес
19
Вернблум
19
Цауня
18
Тошич
3
Хонда
20
Эльм
7
Муса
4-2-3-1
30
Габулов
7
Агаларов
30
Карлос
4
Самба
13
Тагирбеков
8
Габулов
8
Жусилей
16
Карсела-Гонсалес
11
Буссуфа
18
Жирков
9
Это'О
19
Цауня
11
Гонсалес
11
Гонсалес
19
Цауня
20
Эльм
52
Нетфуллин
52
Нетфуллин
20
Эльм
18
Тошич
26
Секу
26
Секу
18
Тошич
4
Самба
43
Логашов
43
Логашов
4
Самба
16
Карсела-Гонсалес
27
Шатов
27
Шатов
16
Карсела-Гонсалес
8
Габулов
90
Смолов
90
Смолов
8
Габулов
Остались в запасе
ЦСКА
Анжи
1
Сергей Чепчугов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
10
Павел Мамаев
ЦП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
1
Евгений Помазан
ВР
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
13
Шамиль Лахиялов
ЛП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
10
Павел Мамаев
ЦП
Остались в запасе
1
Евгений Помазан
ВР
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
13
Шамиль Лахиялов
ЛП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча ЦСКА - Анжи
1
1
6
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
6
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Помощники судьи:
Лебедев Алексей (г. Санкт-Петербург)
Малородов Андрей (г. Саратов)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 16:55 (прямая)
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