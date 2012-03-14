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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Реал - ЦСКА
Реал - ЦСКА: обзор матча 14 марта 2012
Реал
14.03.2012, среда, 23:45
Лига Чемпионов, 1/8 финала
4 : 1
Первый матч – 1 : 1
Завершен
ЦСКА
26'
Г. Игуаин
55'
К. Роналду
70'
К. Бензема
90+4'
К. Роналду
77'
З. Тошич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - ЦСКА
ГОЛ! 4:1!
К. Роналду
Пас отдал
К. Бензема
+4
Замена
Л. Диарра
️️️️
М. Озил
Желтая карточка
П. Мамаев
Замена
Т. Нецид
️️️️
З. Тошич
ГОЛ! 3:1!
З. Тошич
Пас отдал
А. Дзагоев
Замена
Э. Гранеро
️️️️
Кака
Замена
К. Бензема
️️️️
Г. Игуаин
ГОЛ! 3:0!
К. Бензема
Пас отдал
М. Озил
Замена
Секу
️️️️
А. Муса
ГОЛ! 2:0!
К. Роналду
Желтая карточка
Х. Алонсо
Замена
П. Мамаев
️️️️
Е. Алдонин
Желтая карточка
А. Муса
Желтая карточка
В. Березуцкий
ГОЛ! 1:0!
Г. Игуаин
Пас отдал
Кака
17'
Желтая карточка
С. Чепчугов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
12
Икер Касильяс
(К)
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
3
Хаби Алонсо
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
10
Месут Озил
АП
10
Кака
АП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
(К)
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ПЗ
18
Зоран Тошич
ЛВ
19
Понтус Вернблум
ЦП
20
Евгений Алдонин
ЦП
66
Алан Дзагоев
ЦП
7
Ахмед Муса
ПВ
22
Сейду Думбия
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Реал
1
Антонио Адан
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
19
Лассана Диарра
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
9
Карим Бензема
ЦФ
ЦСКА
71
Сергей Ревякин
ВР
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
19
Александр Цауня
ОП
5
Дейвидас Шемберас
ОП
10
Павел Мамаев
ЦП
26
Секу
ПП
15
Томаш Нецид
ЦФ
4-2-2-2
12
Касильяс
12
Марсело
3
Пепе
93
Рамос
5
Арбелоа
3
Алонсо
28
Хедира
10
Кака
10
Озил
9
Игуаин
7
Роналду
4-3-2-1
1
Чепчугов
6
Березуцкий
24
Березуцкий
4
Игнашевич
42
Щенников
19
Вернблум
20
Алдонин
66
Дзагоев
7
Муса
18
Тошич
22
Думбия
10
Озил
19
Диарра
19
Диарра
10
Озил
10
Кака
23
Гранеро
23
Гранеро
10
Кака
9
Игуаин
9
Бензема
9
Бензема
9
Игуаин
20
Алдонин
10
Мамаев
10
Мамаев
20
Алдонин
7
Муса
26
Секу
26
Секу
7
Муса
18
Тошич
15
Нецид
15
Нецид
18
Тошич
Остались в запасе
Реал
ЦСКА
1
Антонио Адан
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
8
Нури Шахин
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
71
Сергей Ревякин
ВР
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
19
Александр Цауня
ОП
5
Дейвидас Шемберас
ОП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
1
Антонио Адан
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
8
Нури Шахин
ЦП
Остались в запасе
71
Сергей Ревякин
ВР
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
19
Александр Цауня
ОП
5
Дейвидас Шемберас
ОП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Реал - ЦСКА
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Стефан Ланнуа
(Булонь-сюр-Мер)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
"НТВ" 23:30 (прямая)
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