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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
ЦСКА - Реал
ЦСКА - Реал: обзор матча 21 февраля 2012
ЦСКА
21.02.2012, вторник, 21:00
Лига Чемпионов, 1/8 финала
1 : 1
Ответный матч – 1 : 4
Завершен
Реал
90+2'
П. Вернблум
28'
К. Роналду
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Реал
ГОЛ! 1:1!
П. Вернблум
+2
Замена
Р. Альбиоль
️️️️
М. Озил
Желтая карточка
Ф. Коэнтрау
Замена
Т. Нецид
️️️️
З. Тошич
Замена
Кака
️️️️
Х. Кальехон
Желтая карточка
С. Рамос
Замена
К. Хонда
️️️️
Е. Алдонин
Желтая карточка
П. Вернблум
Замена
Секу
️️️️
А. Муса
Желтая карточка
Х. Алонсо
ГОЛ! 0:1!
К. Роналду
Пас отдал
Ф. Коэнтрау
18'
Замена
Г. Игуаин
️️️️
К. Бензема
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЛЗ
42
Георгий Щенников
ЛЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
18
Зоран Тошич
ЛП
66
Алан Дзагоев
ЦП
19
Понтус Вернблум
ЦП
20
Евгений Алдонин
ЦП
7
Ахмед Муса
ПВ
22
Сейду Думбия
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Игдисамов
Реал
12
Икер Касильяс
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
3
Хаби Алонсо
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
10
Месут Озил
АП
7
Хосе Кальехон
ПП
9
Карим Бензема
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
ЦСКА
71
Сергей Ревякин
ВР
25
Элвир Рахимич
ОП
5
Дейвидас Шемберас
ОП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
77
Ким Инсунг
АП
26
Секу
ПП
15
Томаш Нецид
ЦФ
Реал
1
Антонио Адан
ВР
12
Марсело
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
10
Кака
АП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
4-4-1-1
1
Чепчугов
42
Щенников
24
Березуцкий
4
Игнашевич
6
Березуцкий
18
Тошич
19
Вернблум
20
Алдонин
66
Дзагоев
7
Муса
22
Думбия
4-3-1-2
12
Касильяс
5
Арбелоа
3
Пепе
93
Рамос
17
Коэнтрау
7
Кальехон
28
Хедира
3
Алонсо
10
Озил
7
Роналду
9
Бензема
20
Алдонин
3
Хонда
3
Хонда
20
Алдонин
7
Муса
26
Секу
26
Секу
7
Муса
18
Тошич
15
Нецид
15
Нецид
18
Тошич
10
Озил
39
Альбиоль
39
Альбиоль
10
Озил
7
Кальехон
10
Кака
10
Кака
7
Кальехон
9
Бензема
9
Игуаин
9
Игуаин
9
Бензема
Остались в запасе
ЦСКА
Реал
71
Сергей Ревякин
ВР
25
Элвир Рахимич
ОП
5
Дейвидас Шемберас
ОП
77
Ким Инсунг
АП
Главный тренер
Дмитрий Игдисамов
1
Антонио Адан
ВР
12
Марсело
ЛЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
71
Сергей Ревякин
ВР
25
Элвир Рахимич
ОП
5
Дейвидас Шемберас
ОП
77
Ким Инсунг
АП
Остались в запасе
1
Антонио Адан
ВР
12
Марсело
ЛЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Игдисамов
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча ЦСКА - Реал
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Бьорн Куйперс
(Олдензал)
Стадион:
Лужники
Где смотреть матч:
"НТВ" 20:45 (прямая)
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