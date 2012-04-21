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Судьи
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко (Памплона)

Барселона - Реал

21.04.2012, Суббота, 22:00 мск Барселона, стадион Камп Ноу Трансляция: "НТВ-ПЛЮС Футбол" 21:55 (прямая) "НТВ-ПЛЮС Футбол (HD)" 21:55 (прямая) Испания. Примера, 35 тур Барселона - Реал
Испания. Кубок (2011/2012)
1/4 финала
ответный матч		 26 января, четверг 01:00 Барселона 2:2 Реал
Испания. Кубок (2011/2012)
1/4 финала
первый матч		 19 января, четверг 01:00 Реал 1:2 Барселона
Испания. Примера (2011/2012)
16 тур
11 декабря, воскресенье 01:00 Реал 1:3 Барселона
Суперкубок Испании 2011
Финал
ответный матч		 18 августа, четверг 01:00 Барселона 3:2 Реал
Суперкубок Испании 2011
Финал
первый матч		 14 августа, воскресенье 23:55 Реал 2:2 Барселона
Лига Чемпионов (2010/2011)
1/2 финала
ответный матч		 3 мая, вторник 22:45 Барселона 1:1 Реал
1/2 финала
ответный матч		 27 апреля, среда 22:45 Реал 0:2 Барселона
Испания. Кубок (2010/2011)
Финал
20 апреля, среда 23:30 Реал 1:0 Барселона
Испания. Примера (2010/2011)
32 тур
16 апреля, суббота 23:55 Реал 1:1 Барселона
13 тур
29 ноября, понедельник 23:00 Барселона 5:0 Реал
Испания. Примера (2009/2010)
31 тур
10 апреля, суббота 23:55 Реал 0:2 Барселона
12 тур
29 ноября, воскресенье 21:00 Барселона 1:0 Реал
Испания. Примера (2008/2009)
34 тур
2 мая, суббота 22:00 Реал 2:6 Барселона
15 тур
13 декабря, суббота 23:55 Барселона 2:0 Реал
Испания. Примера (2007/2008)
36 тур
7 мая, среда 23:55 Реал 4:1 Барселона
17 тур
23 декабря, воскресенье 21:00 Барселона 0:1 Реал
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Реал 38 32 4 2 121:32 +89 100
2. Барселона 38 28 7 3 114:29 +85 91
3. Валенсия 38 17 10 11 59:44 +15 61
4. Малага 38 17 7 14 54:53 +1 58
5. Атлетико М 38 15 11 12 53:46 +7 56
6. Леванте 38 16 7 15 54:50 +4 55
7. Осасуна 38 13 15 10 44:61 -17 54
8. Мальорка 38 14 10 14 42:46 -4 52
9. Севилья 38 13 11 14 48:47 +1 50
10. Атлетик Б 38 12 13 13 49:52 -3 49
11. Хетафе 38 12 11 15 40:51 -11 47
12. Реал Сосьедад 38 12 11 15 46:52 -6 47
13. Бетис 38 13 8 17 47:56 -9 47
14. Эспаньол 38 12 10 16 46:56 -10 46
15. Райо Вальекано 38 13 4 21 53:73 -20 43
16. Сарагоса 38 12 7 19 36:61 -25 43
17. Гранада 38 12 6 20 35:56 -21 42
18. Вильярреал 38 9 14 15 39:53 -14 41
19. Спортинг Х 38 10 7 21 42:69 -27 37
20. Расинг 38 4 15 19 28:63 -35 27
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