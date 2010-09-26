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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Томь - ЦСКА
Томь - ЦСКА: обзор матча 26 сентября 2010
Томь
26.09.2010, воскресенье, 13:30
Россия. Премьер-Лига, 22 тур
0 : 3
Завершен
ЦСКА
2'
В. Лав
40'
С. Думбия
90+3'
Т. Нецид
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь - ЦСКА
+3
ГОЛ! 0:3!
Т. Нецид
Пас отдал
К. Хонда
Замена
Т. Нецид
️️️️
В. Лав
Желтая карточка
В. Лав
Замена
А. Дзагоев
️️️️
П. Мамаев
Замена
С. Скобляков
️️️️
Д. Мацуи
Замена
Э. Рахимич
️️️️
С. Думбия
Замена
Г. Мазнов
️️️️
А. Дзюба
Замена
В. Свежов
️️️️
Г. Джиоев
ГОЛ! 0:2!
С. Думбия
Пас отдал
В. Лав
20'
Желтая карточка
К. Набабкин
2'
ГОЛ! 0:1!
В. Лав
Пас отдал
С. Думбия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь
35
Сергей Парейко
ВР
24
Дмитрий Смирнов
ЛЗ
30
Федор Кудряшов
ЦЗ
23
Георгий Джиоев
ЦЗ
8
Никола Петкович
ПЗ
35
Илья Гультяев
ЛП
66
Дмитрий Мичков
ЦП
28
Дайсуке Мацуи
ЦП
33
Валерий Климов
ПП
8
Кирилл Ковальчук
ЦФ
22
Артем Дзюба
ЦФ
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ПЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
3
Кейсуке Хонда
ЛП
5
Дейвидас Шемберас
ОП
10
Павел Мамаев
ЦП
26
Секу
ПП
19
Вагнер Лав
ЦФ
22
Сейду Думбия
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Томь
16
Алексей Поляков
ВР
55
Сергей Скобляков
ЛЗ
7
Владислав Хатаженков
ПЗ
83
Александр Харитонов
ЛП
6
Виктор Свежов
ЦП
10
Горан Мазнов
ЦФ
87
Евгений Стариков
ЦФ
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
15
Чиди Одиа
ПЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
20
Евгений Алдонин
ЦП
66
Алан Дзагоев
ЦП
15
Томаш Нецид
ЦФ
4-4-2
35
Парейко
24
Смирнов
30
Кудряшов
23
Джиоев
8
Петкович
35
Гультяев
66
Мичков
28
Мацуи
33
Климов
22
Дзюба
8
Ковальчук
4-1-3-2
35
Акинфеев
14
Набабкин
6
Березуцкий
4
Игнашевич
24
Березуцкий
5
Шемберас
26
Секу
10
Мамаев
3
Хонда
22
Думбия
19
Вагнер Лав
28
Мацуи
55
Скобляков
55
Скобляков
28
Мацуи
23
Джиоев
6
Свежов
6
Свежов
23
Джиоев
22
Дзюба
10
Мазнов
10
Мазнов
22
Дзюба
22
Думбия
25
Рахимич
25
Рахимич
22
Думбия
10
Мамаев
66
Дзагоев
66
Дзагоев
10
Мамаев
19
Вагнер Лав
15
Нецид
15
Нецид
19
Вагнер Лав
Остались в запасе
Томь
ЦСКА
16
Алексей Поляков
ВР
7
Владислав Хатаженков
ПЗ
83
Александр Харитонов
ЛП
87
Евгений Стариков
ЦФ
1
Сергей Чепчугов
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
15
Чиди Одиа
ПЗ
20
Евгений Алдонин
ЦП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
16
Алексей Поляков
ВР
7
Владислав Хатаженков
ПЗ
83
Александр Харитонов
ЛП
87
Евгений Стариков
ЦФ
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
15
Чиди Одиа
ПЗ
20
Евгений Алдонин
ЦП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Томь - ЦСКА
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Сухина
(Малаховка)
Помощники судьи:
А. Харламов (Тюмень)
А. Глот (Ярославль)
Делегат:
А. Румянцев (Санкт-Петербург)
Стадион:
Труд
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 13:10 (прямая)
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