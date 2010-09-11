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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Томь
Зенит - Томь: обзор матча 11 сентября 2010
Зенит
11.09.2010, суббота, 15:15
Россия. Премьер-Лига, 20 тур
2 : 0
Завершен
Томь
3'
Н. Петкович (АГ)
45'
А. Бухаров
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Томь
Красная карточка
Р. Широков
+3
Вторая желтая
Д. Смирнов
Желтая карточка
А. Харитонов
Замена
А. Кержаков
️️️️
А. Бухаров
Замена
С. Хусти
️️️️
В. Быстров
Замена
В. Климов
️️️️
С. Скобляков
Желтая карточка
А. Анюков
Замена
Ф. Кудряшов
️️️️
И. Гультяев
Замена
️️️️
Д. Мацуи
Замена
К. Зырянов
️️️️
Данни
ГОЛ! 2:0!
А. Бухаров
Пас отдал
Данни
Желтая карточка
Д. Смирнов
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Н. Петкович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
30
Юрий Жевнов
ВР
15
Томаш Губочан
ЛЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
3
Александар Лукович
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
37
Сергей Семак
ЛП
15
Роман Широков
ОП
10
Данни
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
27
Данко Лазович
ЦФ
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Томь
35
Сергей Парейко
ВР
8
Никола Петкович
ЛЗ
24
Дмитрий Смирнов
ЦЗ
23
Георгий Джиоев
ЦЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
55
Сергей Скобляков
ЛП
55
Ким Нам Иль
ОП
66
Дмитрий Мичков
ЦП
83
Александр Харитонов
ПП
10
Горан Мазнов
ЦФ
28
Дайсуке Мацуи
ЦФ
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
27
Игорь Денисов
ОП
18
Константин Зырянов
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
11
Александр Кержаков
ЦФ
Томь
16
Алексей Поляков
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
7
Владислав Хатаженков
ПЗ
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
33
Валерий Климов
ПП
87
Евгений Стариков
ЦФ
4-1-3-2
30
Жевнов
15
Губочан
22
Алвеш
3
Лукович
22
Анюков
15
Широков
37
Семак
10
Данни
34
Быстров
11
Бухаров
27
Лазович
4-1-3-2
35
Парейко
35
Гультяев
24
Смирнов
23
Джиоев
8
Петкович
55
Ким Нам Иль
83
Харитонов
66
Мичков
55
Скобляков
28
Мацуи
10
Мазнов
34
Быстров
9
Хусти
9
Хусти
34
Быстров
10
Данни
18
Зырянов
18
Зырянов
10
Данни
11
Бухаров
11
Кержаков
11
Кержаков
11
Бухаров
35
Гультяев
30
Кудряшов
30
Кудряшов
35
Гультяев
55
Скобляков
33
Климов
33
Климов
55
Скобляков
Остались в запасе
Зенит
Томь
16
Вячеслав Малафеев
ВР
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
27
Игорь Денисов
ОП
11
Алексей Ионов
ПВ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
16
Алексей Поляков
ВР
7
Владислав Хатаженков
ПЗ
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
87
Евгений Стариков
ЦФ
Остались в запасе
16
Вячеслав Малафеев
ВР
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
27
Игорь Денисов
ОП
11
Алексей Ионов
ПВ
Остались в запасе
16
Алексей Поляков
ВР
7
Владислав Хатаженков
ПЗ
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
87
Евгений Стариков
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Зенит - Томь
1
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Александр Гвардис
(Калининград)
Помощники судьи:
В.Булыгин (Волгоград)
М.Еровенко (Краснодар)
Делегат:
Г.Жафяров (Москва)
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 15:00 (прямая)
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