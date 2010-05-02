Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Томь
ЦСКА - Томь: обзор матча 02 мая 2010
ЦСКА
02.05.2010, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-Лига, 8 тур
3 : 1
Завершен
Томь
20'
М. Красич
73'
Гильерме
90+2'
Гильерме
15'
А. Харитонов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Томь
ГОЛ! 3:1!
Гильерме
Пас отдал
М. Гонсалес
+2
Замена
П. Мамаев
️️️️
М. Красич
Замена
К. Ковальчук
️️️️
Д. Мичков
Замена
Е. Алдонин
️️️️
А. Дзагоев
Желтая карточка
Ч. Одиа
ГОЛ! 2:1!
Гильерме
Пас отдал
М. Гонсалес
Замена
М. Гонсалес
️️️️
Т. Нецид
Замена
А. Прудников
️️️️
А. Дзюба
Замена
С. Ковальчук
️️️️
В. Климов
Желтая карточка
Д. Йокич
Желтая карточка
М. Красич
ГОЛ! 1:1!
М. Красич
Пас отдал
С. Игнашевич
20'
15'
ГОЛ! 0:1!
А. Харитонов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
15
Чиди Одиа
ПЗ
17
Гильерме
ЛВ
66
Алан Дзагоев
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
5
Дейвидас Шемберас
ЦП
17
Милош Красич
ПВ
15
Томаш Нецид
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Томь
35
Сергей Парейко
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
23
Георгий Джиоев
ЦЗ
37
Джордже Йокич
ЦЗ
24
Дмитрий Смирнов
ПЗ
83
Александр Харитонов
ЛП
55
Ким Нам Иль
ЦП
66
Дмитрий Мичков
ЦП
33
Валерий Климов
ПП
22
Артем Дзюба
ЦФ
12
Сергей Корниленко
ЦФ
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
30
Андрей Васянович
ПЗ
11
Марк Гонсалес
ЛП
25
Элвир Рахимич
ОП
10
Павел Мамаев
ЦП
20
Евгений Алдонин
ЦП
26
Секу
ПП
Томь
16
Алексей Поляков
ВР
55
Сергей Скобляков
ЛЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
39
Сергей Ковальчук
ЦП
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
89
Александр Прудников
ЦФ
87
Евгений Стариков
ЦФ
4-3-2-1
35
Акинфеев
42
Щенников
4
Игнашевич
6
Березуцкий
15
Одиа
66
Дзагоев
3
Хонда
5
Шемберас
17
Гильерме
17
Красич
15
Нецид
4-4-2
35
Парейко
24
Смирнов
23
Джиоев
37
Йокич
59
Иванов
33
Климов
55
Ким Нам Иль
66
Мичков
83
Харитонов
12
Корниленко
22
Дзюба
15
Нецид
11
Гонсалес
11
Гонсалес
15
Нецид
17
Красич
10
Мамаев
10
Мамаев
17
Красич
66
Дзагоев
20
Алдонин
20
Алдонин
66
Дзагоев
33
Климов
39
Ковальчук
39
Ковальчук
33
Климов
66
Мичков
8
Ковальчук
8
Ковальчук
66
Мичков
22
Дзюба
89
Прудников
89
Прудников
22
Дзюба
Остались в запасе
ЦСКА
Томь
1
Сергей Чепчугов
ВР
30
Андрей Васянович
ПЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
26
Секу
ПП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
16
Алексей Поляков
ВР
55
Сергей Скобляков
ЛЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
87
Евгений Стариков
ЦФ
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
30
Андрей Васянович
ПЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
26
Секу
ПП
Остались в запасе
16
Алексей Поляков
ВР
55
Сергей Скобляков
ЛЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
87
Евгений Стариков
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча ЦСКА - Томь
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Сухина
(Малаховка)
Помощники судьи:
И. Лапидус (Элиста)
Н. Богач (Люберцы)
Делегат:
А. Сафонов (Москва)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 13:45 (прямая)
Новости команд
Все
ЦСКА
Томь
Определен идеальный топ-клуб для Кисляка
11:57
1
Двум россиянам предрекли отъезд из РПЛ в Европу летом
10:44
6
У Кисляка началась деградация: подробности
10:33
4
Шнякин считает, что Карасев ошибочно не поставил пенальти в ворота «Краснодара» в матче с ЦСКА
09:51
4
ЦСКА может подписать 21-летнего защитника
00:31
4
Определен идеальный топ-клуб для Кисляка
11:57
1
Двум россиянам предрекли отъезд из РПЛ в Европу летом
10:44
6
У Кисляка началась деградация: подробности
10:33
4
Шнякин считает, что Карасев ошибочно не поставил пенальти в ворота «Краснодара» в матче с ЦСКА
09:51
4
ЦСКА может подписать 21-летнего защитника
00:31
4
Экс-футболист «Балтики» и «Факела» умер в 37 лет
31 августа
1
Экс-игрок «Томи» утонул в озере
9 июля
1
Экс-футболист «Спартака» закончил карьеру в 38 лет
25 мая
6
РФС через суд взыскивает с закрытой «Томи» 42 миллиона рублей
2025.07.24 19:53
3
Экс-футболист «Томи» угрожал зарезать ножницами чемпиона НБА
2024.02.05 21:46
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+