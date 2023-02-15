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Судьи
Главный судья:
Хесус Хиль Мансано (Бадахос)
Материалы

Боруссия - Челси

15.02.2023, Среда, 23:00 мск Дортмунд, стадион Сигнал Идуна Парк Лига чемпионов, 1/8 финала , первый матч Боруссия - Челси
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