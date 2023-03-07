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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Челси - Боруссия Д
Челси - Боруссия Д: обзор матча 07 марта 2023
Челси
07.03.2023, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 1/8 финала
2 : 0
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Боруссия Д
43'
Р. Стерлинг
53'
К. Хаверц (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Челси - Боруссия Д
90'
+7
Желтая карточка
Д. Беллингем
90'
+2
Желтая карточка
М. Вольф
Желтая карточка
Б. Чилвел
90'
+2
Замена
Д. Закария
️️️️
Э. Фернандес
87'
Замена
К. Пулишич
️️️️
М. Ковачич
83'
Замена
Р. Лофтус-Чик
️️️️
Р. Стерлинг
82'
78'
Замена
Д. Мален
️️️️
С. Аллер
Желтая карточка
Э. Фернандес
77'
Замена
К. Галлахер
️️️️
Ж. Феликс
67'
Желтая карточка
Кепа
65'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
К. Хаверц
53'
Пенальти не реализован!
К. Хаверц
50'
ГОЛ! 1:0!
Р. Стерлинг
Пас отдал
Б. Чилвел
43'
41'
Желтая карточка
Н. Зюле
5'
Замена
Д. Рейна
️️️️
Ю. Брандт
3'
Травма
Ю. Брандт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
13
Кепа
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
3
Уэсли Фофана
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
17
Марк Кукурелья
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
17
Энцо Фернандес
ОП
8
Матео Ковачич
ОП
24
Рис Джеймс
ЦП
79
Жоау Феликс
ЦФ
29
Кай Хаверц
РФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Боруссия Д
33
Александер Майер
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
18
Марко Ройс
ЛП
23
Эмре Джан
ОП
5
Джуд Беллингем
ЦП
6
Салих Озкан
ЦП
8
Юлиан Брандт
ПП
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Челси
13
Маркус Беттинелли
ВР
13
Лукас Бергстрем
ВР
27
Трево Чалоба
ЦЗ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
6
Денис Закария
ОП
8
Конор Галлахер
ЦП
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
3
Льюис Холл
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
22
Хаким Зиеш
ПВ
11
Кристиан Пулишич
ПВ
Боруссия Д
1
Лука Унбехаун
ВР
1
Грегор Кобель
ВР
4
Том Роте
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
3
Сумаила Кулибали
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
12
Тома Менье
ПЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
10
Джованни Рейна
АП
11
Джейми Гиттенс
ПВ
14
Дониелл Мален
ЦФ
27
Антони Модест
ЦФ
4-2-1-1-2
13
Кепа
33
Чилвел
3
Фофана
3
Кулибали
17
Кукурелья
17
Фернандес
8
Ковачич
24
Джеймс
19
Стерлинг
79
Феликс
29
Хаверц
4-1-4-1
33
Майер
27
Вольф
25
Зюле
4
Шлоттербек
22
Геррейру
23
Джан
8
Брандт
5
Беллингем
6
Озкан
18
Ройс
22
Аллер
17
Фернандес
6
Закария
6
Закария
17
Фернандес
79
Феликс
8
Галлахер
8
Галлахер
79
Феликс
19
Стерлинг
20
Лофтус-Чик
20
Лофтус-Чик
19
Стерлинг
8
Ковачич
11
Пулишич
11
Пулишич
8
Ковачич
8
Брандт
10
Рейна
10
Рейна
8
Брандт
22
Аллер
14
Мален
14
Мален
22
Аллер
Остались в запасе
Челси
Боруссия Д
13
Маркус Беттинелли
ВР
13
Лукас Бергстрем
ВР
27
Трево Чалоба
ЦЗ
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
3
Льюис Холл
ЦП
27
Михаил Мудрик
ЛВ
22
Хаким Зиеш
ПВ
Главный тренер
Грэм Поттер
1
Лука Унбехаун
ВР
1
Грегор Кобель
ВР
4
Том Роте
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
3
Сумаила Кулибали
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
12
Тома Менье
ПЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
11
Джейми Гиттенс
ПВ
27
Антони Модест
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Остались в запасе
13
Маркус Беттинелли
ВР
13
Лукас Бергстрем
ВР
27
Трево Чалоба
ЦЗ
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
3
Льюис Холл
ЦП
27
Михаил Мудрик
ЛВ
22
Хаким Зиеш
ПВ
Остались в запасе
1
Лука Унбехаун
ВР
1
Грегор Кобель
ВР
4
Том Роте
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
3
Сумаила Кулибали
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
12
Тома Менье
ПЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
11
Джейми Гиттенс
ПВ
27
Антони Модест
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Главный тренер
Эдин Терзич
Статистика матча Челси - Боруссия Д
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Информация о матче
Главный судья:
Данни Маккели
(Дордрехт)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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