Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Боруссия Д - Челси
Боруссия Д - Челси: обзор матча 15 февраля 2023
Боруссия Д
15.02.2023, среда, 23:00
Лига чемпионов, 1/8 финала
1 : 0
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Челси
63'
К. Адейеми
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Боруссия Д - Челси
90'
Желтая карточка
М. Маунт
Желтая карточка
Н. Зюле
90'
Желтая карточка
Ю. Рюэрсон
89'
Желтая карточка
С. Озкан
85'
Замена
Д. Гиттенс
️️️️
К. Адейеми
79'
Желтая карточка
Р. Геррейру
77'
Замена
Ю. Рюэрсон
️️️️
М. Вольф
73'
72'
Желтая карточка
Х. Зиеш
72'
Замена
М. Маунт
️️️️
М. Мудрик
72'
Замена
М. Кукурелья
️️️️
Б. Чилвел
Замена
А. Модест
️️️️
С. Аллер
67'
ГОЛ! 1:0!
К. Адейеми
Пас отдал
Р. Геррейру
63'
Желтая карточка
Э. Джан
54'
Желтая карточка
Д. Беллингем
49'
17'
Желтая карточка
Т. Силва
9'
Желтая карточка
Р. Джеймс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
5
Джуд Беллингем
ЦП
6
Салих Озкан
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Челси
13
Кепа
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
17
Энцо Фернандес
ОП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
22
Хаким Зиеш
ПВ
79
Жоау Феликс
ЦФ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Боруссия Д
33
Александер Майер
ВР
4
Том Роте
ЛЗ
3
Сумаила Кулибали
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
10
Джованни Рейна
АП
18
Марко Ройс
АП
11
Джейми Гиттенс
ПВ
27
Антони Модест
ЦФ
14
Дониелл Мален
ЦФ
Челси
13
Маркус Беттинелли
ВР
13
Лукас Бергстрем
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
3
Уэсли Фофана
ЦЗ
27
Трево Чалоба
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
6
Денис Закария
ОП
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
3
Льюис Холл
ЦП
8
Конор Галлахер
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
4-1-2-2-1
1
Кобель
22
Геррейру
25
Зюле
4
Шлоттербек
27
Вольф
23
Джан
5
Беллингем
6
Озкан
14
Адейеми
8
Брандт
22
Аллер
4-1-1-2-2
13
Кепа
24
Джеймс
3
Силва
3
Кулибали
33
Чилвел
17
Фернандес
20
Лофтус-Чик
22
Зиеш
27
Мудрик
29
Хаверц
79
Феликс
27
Вольф
26
Рюэрсон
26
Рюэрсон
27
Вольф
14
Адейеми
11
Гиттенс
11
Гиттенс
14
Адейеми
22
Аллер
27
Модест
27
Модест
22
Аллер
33
Чилвел
17
Кукурелья
17
Кукурелья
33
Чилвел
27
Мудрик
7
Маунт
7
Маунт
27
Мудрик
Остались в запасе
Боруссия Д
Челси
33
Александер Майер
ВР
4
Том Роте
ЛЗ
3
Сумаила Кулибали
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
10
Джованни Рейна
АП
18
Марко Ройс
АП
14
Дониелл Мален
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
13
Маркус Беттинелли
ВР
13
Лукас Бергстрем
ВР
3
Уэсли Фофана
ЦЗ
27
Трево Чалоба
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
6
Денис Закария
ОП
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
3
Льюис Холл
ЦП
8
Конор Галлахер
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
Главный тренер
Грэм Поттер
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
4
Том Роте
ЛЗ
3
Сумаила Кулибали
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
10
Джованни Рейна
АП
18
Марко Ройс
АП
14
Дониелл Мален
ЦФ
Остались в запасе
13
Маркус Беттинелли
ВР
13
Лукас Бергстрем
ВР
3
Уэсли Фофана
ЦЗ
27
Трево Чалоба
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
6
Денис Закария
ОП
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
3
Льюис Холл
ЦП
8
Конор Галлахер
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
Главный тренер
Эдин Терзич
Главный тренер
Грэм Поттер
Статистика матча Боруссия Д - Челси
6
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
4
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Хесус Хиль Мансано
(Бадахос)
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Новости команд
Все
Боруссия Д
Челси
Джонсон высказался о деньгах, замороженных после продажи «Челси» Абрамовичем
Вчера, 15:05
Раскрыто, как Алонсо изменит стиль игры «Челси»
Вчера, 14:10
1
АПЛ: шансы «Ноттингем Форест» и «Челси» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 09:13
Экс-владелец «Челси» близок к покупке зарубежных активов «Лукойла»
Вчера, 00:31
5
Игрок «Челси»: «Я хотел бросить футбол, но агенты сказали, что ты можешь заработать много денег»
25 ноября
Артета оценил игру «Арсенала» после ничьей с «Боруссией»
25 ноября
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
25 ноября
2
«Арсенал» – «Боруссия Д»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
«Арсенал» – «Боруссия Д» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «Арсенала» и «Боруссии Д» на победу в матче 5 тура
23 ноября
Джонсон высказался о деньгах, замороженных после продажи «Челси» Абрамовичем
Вчера, 15:05
Раскрыто, как Алонсо изменит стиль игры «Челси»
Вчера, 14:10
1
АПЛ: шансы «Ноттингем Форест» и «Челси» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 09:13
Экс-владелец «Челси» близок к покупке зарубежных активов «Лукойла»
Вчера, 00:31
5
Игрок «Челси»: «Я хотел бросить футбол, но агенты сказали, что ты можешь заработать много денег»
25 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+