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РПЛ 2026/2027
Химки - ЦСКА
Химки - ЦСКА: обзор матча 01 октября 2022
Химки
01.10.2022, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 11 тур
1 : 2
Завершен
ЦСКА
88'
Б. Магомедов
13'
Ф. Чалов
38'
Ф. Чалов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Химки - ЦСКА
90'
+4
Желтая карточка
Мойзес
Желтая карточка
Р. Мирзов
90'
89'
Замена
А. Заболотный
️️️️
Ф. Чалов
ГОЛ! 1:2!
Б. Магомедов
Пас отдал
А. Гулиев
88'
Замена
М. Гбане
️️️️
А. Зуев
83'
Замена
И. Садыгов
️️️️
А. Руденко
83'
68'
Замена
В. Мендес
️️️️
М. Мухин
66'
Желтая карточка
М. Мухин
Замена
И. Кухарчук
️️️️
А. Долгов
64'
Замена
Р. Мирзов
️️️️
А. Ломовицкий
64'
61'
Замена
Н. Ермаков
️️️️
М. Гайич
61'
Замена
В. Яковлев
️️️️
К. Кучаев
Замена
В. Гудиев
️️️️
И. Лантратов
46'
38'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Чалов
13'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Чалов
Пас отдал
К. Кучаев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
22
Илья Лантратов
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
27
Артур Черный
ЦЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
19
Александр Руденко
ЛВ
99
Аяз Гулиев
ЦП
97
Бутта Магомедов
АП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
11
Александр Долгов
ЦФ
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
4
Виллиан Роша
ЦЗ
3
Бруно Фукс
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
16
Максим Мухин
ОП
14
Саша Зделар
ОП
10
Иван Обляков
АП
18
Константин Кучаев
АП
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Химки
1
Антон Митрюшкин
ВР
88
Виталий Гудиев
ВР
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
8
Дмитрий Малыхин
ЦЗ
87
Кирилл Боженов
ПЗ
71
Данил Казанцев
ОП
24
Мори Гбане
ОП
88
Денис Глушаков
ЦП
11
Илья Камышев
ЦП
44
Илья Кухарчук
ПВ
7
Илья Садыгов
ЦФ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
45
Данила Боков
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
5
Виктор Мендес
ОП
19
Никита Ермаков
АП
28
Хесус Медина
ПВ
41
Егор Ушаков
ПВ
19
Адольфо Гайч
ЦФ
14
Владислав Яковлев
ЦФ
91
Антон Заболотный
ЦФ
4-1-3-2
22
Лантратов
30
Идову
25
Филин
27
Черный
15
Тихий
99
Гулиев
19
Руденко
97
Магомедов
11
Ломовицкий
11
Долгов
17
Зуев
3-4-2-1
35
Акинфеев
14
Набабкин
4
Роша
3
Фукс
22
Гайич
16
Мухин
14
Зделар
27
Мойзес
10
Обляков
18
Кучаев
63
Чалов
22
Лантратов
88
Гудиев
88
Гудиев
22
Лантратов
17
Зуев
24
Гбане
24
Гбане
17
Зуев
11
Долгов
44
Кухарчук
44
Кухарчук
11
Долгов
19
Руденко
7
Садыгов
7
Садыгов
19
Руденко
11
Ломовицкий
27
Мирзов
27
Мирзов
11
Ломовицкий
16
Мухин
5
Мендес
5
Мендес
16
Мухин
22
Гайич
19
Ермаков
19
Ермаков
22
Гайич
18
Кучаев
14
Яковлев
14
Яковлев
18
Кучаев
63
Чалов
91
Заболотный
91
Заболотный
63
Чалов
Остались в запасе
Химки
ЦСКА
1
Антон Митрюшкин
ВР
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
8
Дмитрий Малыхин
ЦЗ
87
Кирилл Боженов
ПЗ
71
Данил Казанцев
ОП
88
Денис Глушаков
ЦП
11
Илья Камышев
ЦП
49
Владислав Тороп
ВР
45
Данила Боков
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
28
Хесус Медина
ПВ
41
Егор Ушаков
ПВ
19
Адольфо Гайч
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Остались в запасе
1
Антон Митрюшкин
ВР
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
8
Дмитрий Малыхин
ЦЗ
87
Кирилл Боженов
ПЗ
71
Данил Казанцев
ОП
88
Денис Глушаков
ЦП
11
Илья Камышев
ЦП
Остались в запасе
49
Владислав Тороп
ВР
45
Данила Боков
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
28
Хесус Медина
ПВ
41
Егор Ушаков
ПВ
19
Адольфо Гайч
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Статистика матча Химки - ЦСКА
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Главный судья:
Павел Кукуян
(Сочи)
Помощники судьи:
Алексей Стипиди
Андрей Гурбанов
Дополнительные помощники:
VAR – Василий Казарцев; AVAR – Дмитрий Сафьян
Резервный судья:
Алексей Лапатухин
Инспектор:
Юрий Чеботарев
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
Матч Премьер
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