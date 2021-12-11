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РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Арсенал
ЦСКА - Арсенал: обзор матча 11 декабря 2021
ЦСКА
11.12.2021, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 18 тур
2 : 0
Завершен
Арсенал
33'
А. Заболотный
76'
А. Заболотный (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Арсенал
Замена
Г. Щенников
️️️️
И. Ахметов
89'
Замена
К. Бистрович
️️️️
Ч. Эджуке
84'
Желтая карточка
И. Ахметов
79'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Заболотный
76'
75'
Желтая карточка
У. Радакович
73'
Замена
Е. Луценко
️️️️
А. Гулиев
Желтая карточка
И. Дивеев
69'
49'
Желтая карточка
М. Беляев
46'
Замена
А. Бьорнстрем
️️️️
З. Давиташвили
39'
Замена
М. Беляев
️️️️
И. Смольников
ГОЛ! 1:0!
А. Заболотный
Пас отдал
И. Ахметов
33'
Замена
К. Кучаев
️️️️
Э. Бохинен
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
16
Максим Мухин
ОП
32
Эмиль Бохинен
ЦП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
10
Иван Обляков
АП
21
Чидера Эджуке
АП
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Алексей Березуцкий
Арсенал
1
Антон Коченков
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
26
Урош Радакович
ЦЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
10
Эванс Кангва
ЛП
23
Горан Чаушич
ЦП
99
Аяз Гулиев
ЦП
70
Георгий Костадинов
ЦП
22
Зурико Давиташвили
ПП
20
Евгений Марков
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
ЦСКА
45
Данила Боков
ВР
49
Владислав Тороп
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
15
Яка Бийол
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
3
Бруно Фукс
ЦЗ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
66
Алан Дзагоев
ЦП
18
Константин Кучаев
АП
63
Федор Чалов
ЦФ
Арсенал
50
Егор Шамов
ВР
3
Аксель Бьорнстрем
ЛЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
88
Руслан Камболов
ОП
11
Сергей Ткачев
ЦП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
48
Евгений Луценко
ЦФ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
3-1-2-3-1
35
Акинфеев
14
Набабкин
78
Дивеев
6
Фернандес
16
Мухин
32
Бохинен
97
Ахметов
19
Зайнутдинов
21
Эджуке
10
Обляков
91
Заболотный
4-5-1
1
Коченков
8
Смольников
26
Радакович
88
Сокол
5
Степанов
22
Давиташвили
23
Чаушич
99
Гулиев
70
Костадинов
10
Кангва
20
Марков
97
Ахметов
42
Щенников
42
Щенников
97
Ахметов
21
Эджуке
8
Бистрович
8
Бистрович
21
Эджуке
32
Бохинен
18
Кучаев
18
Кучаев
32
Бохинен
22
Давиташвили
3
Бьорнстрем
3
Бьорнстрем
22
Давиташвили
8
Смольников
6
Беляев
6
Беляев
8
Смольников
99
Гулиев
48
Луценко
48
Луценко
99
Гулиев
Остались в запасе
ЦСКА
Арсенал
45
Данила Боков
ВР
49
Владислав Тороп
ВР
15
Яка Бийол
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
3
Бруно Фукс
ЦЗ
66
Алан Дзагоев
ЦП
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Алексей Березуцкий
50
Егор Шамов
ВР
88
Руслан Камболов
ОП
11
Сергей Ткачев
ЦП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Остались в запасе
45
Данила Боков
ВР
49
Владислав Тороп
ВР
15
Яка Бийол
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
3
Бруно Фукс
ЦЗ
66
Алан Дзагоев
ЦП
63
Федор Чалов
ЦФ
Остались в запасе
50
Егор Шамов
ВР
88
Руслан Камболов
ОП
11
Сергей Ткачев
ЦП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Главный тренер
Алексей Березуцкий
Главный тренер
Миодраг Божович
Статистика матча ЦСКА - Арсенал
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
- : -
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Панин
(Дмитров)
Помощники судьи:
Андрей Веретешкин
Арам Петросян
Дополнительные помощники:
VAR - Евгений Турбин AVAR-1 - Алексей Стипиди AVAR-2 - Артем Чистяков
Резервный судья:
Анастасия Пустовойтова
Инспектор:
Алексей Тюмин
Стадион:
ВЭБ Арена
Где смотреть матч:
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