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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Арсенал - Ахмат
Арсенал - Ахмат: обзор матча 09 августа 2020
Арсенал
09.08.2020, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 1 тур
0 : 0
Завершен
Ахмат
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Ахмат
Желтая карточка
В. Громыко
90'
+5
Желтая карточка
Д. Хлусевич
90'
Замена
Э. Кангва
️️️️
Д. Лесовой
85'
81'
Замена
Л. Садулаев
️️️️
Б. Бериша
Замена
В. Громыко
️️️️
И. Горбатенко
65'
Замена
Г. Костадинов
️️️️
В. Пантелеев
64'
63'
Замена
Исмаэл
️️️️
А. Швец
62'
Замена
Е. Харин
️️️️
В. Ильин
52'
Замена
А. Понсе
️️️️
И. Умаев
Замена
А. Денисов
️️️️
А. Довбня
50'
49'
Желтая карточка
З. Нижич
14'
Желтая карточка
М. Ненахов
Желтая карточка
А. Довбня
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
50
Егор Шамов
ВР
56
Александр Довбня
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
42
Кингс Кангва
ЦП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
4
Роберт Бауэр
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Подпалый
Ахмат
88
Гиорги Шелия
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
23
Зоран Нижич
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
7
Бернард Бериша
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
0
Антон Швец
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
10
Идрис Умаев
ЦФ
98
Владимир Ильин
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Арсенал
25
Артур Нигматуллин
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
10
Эванс Кангва
ЛП
23
Горан Чаушич
ЦП
70
Георгий Костадинов
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
55
Валерий Громыко
АП
17
Юрий Ковалев
ПП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
77
Роман Минаев
ЦФ
Ахмат
42
Александр Мелихов
ВР
88
Виталий Гудиев
ВР
45
Никита Кармаев
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
59
Евгений Харин
ЛВ
11
Исмаэл
ЦП
7
Лечи Садулаев
ЦП
10
Халид Кадыров
ЦФ
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
9
Андрес Понсе
ЦФ
4-4-1-1
50
Шамов
56
Довбня
6
Беляев
88
Григалава
26
Хлусевич
88
Лесовой
83
Пантелеев
4
Бауэр
42
Кангва
23
Горбатенко
48
Луценко
4-1-2-1-2
88
Шелия
24
Ненахов
23
Нижич
13
Семенов
8
Богосавац
94
Тимофеев
0
Швец
19
Иванов
7
Бериша
98
Ильин
10
Умаев
23
Горбатенко
55
Громыко
55
Громыко
23
Горбатенко
56
Довбня
71
Денисов
71
Денисов
56
Довбня
88
Лесовой
10
Кангва
10
Кангва
88
Лесовой
83
Пантелеев
70
Костадинов
70
Костадинов
83
Пантелеев
98
Ильин
59
Харин
59
Харин
98
Ильин
0
Швец
11
Исмаэл
11
Исмаэл
0
Швец
7
Бериша
7
Садулаев
7
Садулаев
7
Бериша
10
Умаев
9
Понсе
9
Понсе
10
Умаев
Остались в запасе
Арсенал
Ахмат
25
Артур Нигматуллин
ВР
14
Анри Хагуш
ПЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
23
Горан Чаушич
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
17
Юрий Ковалев
ПП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
77
Роман Минаев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Подпалый
45
Никита Кармаев
ЦЗ
42
Александр Мелихов
ВР
88
Виталий Гудиев
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
10
Халид Кадыров
ЦФ
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Остались в запасе
25
Артур Нигматуллин
ВР
14
Анри Хагуш
ПЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
23
Горан Чаушич
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
17
Юрий Ковалев
ПП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
77
Роман Минаев
ЦФ
Остались в запасе
45
Никита Кармаев
ЦЗ
42
Александр Мелихов
ВР
88
Виталий Гудиев
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
10
Халид Кадыров
ЦФ
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Сергей Подпалый
Главный тренер
Андрей Талалаев
Статистика матча Арсенал - Ахмат
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
- : -
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
- : -
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Арсенал
Где смотреть матч:
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