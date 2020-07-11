Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Арсенал - Тамбов
Арсенал - Тамбов: обзор матча 11 июля 2020
Арсенал
11.07.2020, суббота, 16:00
Россия. Премьер-лига, 28 тур
2 : 1
Завершен
Тамбов
20'
В. Пантелеев (П)
84'
Е. Луценко
55'
М. Костюков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Тамбов
Замена
А. Сокол
️️️️
В. Пантелеев
90'
+2
ГОЛ! 2:1!
Е. Луценко
Пас отдал
С. Ткачев
84'
Замена
А. Хагуш
️️️️
Г. Костадинов
84'
Замена
В. Громыко
️️️️
И. Горбатенко
84'
81'
Замена
Е. Шляков
️️️️
А. Каплиенко
81'
Замена
С. Таказов
️️️️
А. Ойеволе
Желтая карточка
В. Пантелеев
71'
68'
Замена
А. Килин
️️️️
Х. Мамтов
Замена
А. Ломовицкий
️️️️
Э. Кангва
61'
Замена
С. Ткачев
️️️️
А. Денисов
61'
55'
ГОЛ! 1:1!
М. Костюков
Пас отдал
В. Чуперка
46'
Замена
П. Карасев
️️️️
Г. Тетрашвили
ГОЛ с пенальти! 1:0!
В. Пантелеев
20'
18'
Желтая карточка
Г. Тетрашвили
Желтая карточка
Г. Костадинов
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
50
Егор Шамов
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
56
Александр Довбня
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
10
Эванс Кангва
ЛП
42
Кингс Кангва
ЦП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
70
Георгий Костадинов
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Подпалый
Тамбов
88
Гиорги Шелия
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
3
Гурам Тетрашвили
ЦП
92
Валерий Чуперка
ЦП
77
Михаил Костюков
ПВ
9
Хасан Мамтов
ЦФ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
12
Юрий Лодыгин
ВР
88
Гиа Григалава
ЦЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
11
Сергей Ткачев
ЦП
55
Валерий Громыко
АП
17
Юрий Ковалев
ПП
19
Ламек Банда
ПВ
11
Александр Ломовицкий
ПВ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Тамбов
13
Никита Чагров
ВР
30
Сослан Таказов
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
18
Павел Карасев
ОП
10
Никита Саламатов
ЦП
18
Владимир Кабахидзе
ЦП
18
Антон Килин
ПВ
10
Артем Федчук
ЦФ
90
Амур Калмыков
ЦФ
4-4-1-1
50
Шамов
71
Денисов
6
Беляев
56
Довбня
26
Хлусевич
10
Кангва
83
Пантелеев
70
Костадинов
42
Кангва
23
Горбатенко
48
Луценко
3-2-2-1-2
88
Шелия
20
Юрганов
58
Ойеволе
25
Филин
22
Рыбин
18
Каплиенко
3
Тетрашвили
92
Чуперка
77
Костюков
77
Мелкадзе
9
Мамтов
23
Горбатенко
55
Громыко
55
Громыко
23
Горбатенко
10
Кангва
11
Ломовицкий
11
Ломовицкий
10
Кангва
83
Пантелеев
88
Сокол
88
Сокол
83
Пантелеев
70
Костадинов
14
Хагуш
14
Хагуш
70
Костадинов
71
Денисов
11
Ткачев
11
Ткачев
71
Денисов
58
Ойеволе
30
Таказов
30
Таказов
58
Ойеволе
18
Каплиенко
55
Шляков
55
Шляков
18
Каплиенко
3
Тетрашвили
18
Карасев
18
Карасев
3
Тетрашвили
9
Мамтов
18
Килин
18
Килин
9
Мамтов
Остались в запасе
Арсенал
Тамбов
19
Ламек Банда
ПВ
36
Михаил Левашов
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
12
Юрий Лодыгин
ВР
88
Гиа Григалава
ЦЗ
17
Юрий Ковалев
ПП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Подпалый
10
Никита Саламатов
ЦП
13
Никита Чагров
ВР
18
Владимир Кабахидзе
ЦП
10
Артем Федчук
ЦФ
90
Амур Калмыков
ЦФ
Остались в запасе
19
Ламек Банда
ПВ
36
Михаил Левашов
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
12
Юрий Лодыгин
ВР
88
Гиа Григалава
ЦЗ
17
Юрий Ковалев
ПП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Остались в запасе
10
Никита Саламатов
ЦП
13
Никита Чагров
ВР
18
Владимир Кабахидзе
ЦП
10
Артем Федчук
ЦФ
90
Амур Калмыков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Подпалый
Статистика матча Арсенал - Тамбов
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
- : -
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Тамбов
1 : 5
16.05.2021
Зенит
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Ахмат
3 : 1
07.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Ростов
2 : 0
02.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Тамбов
2 : 5
24.04.2021
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Арсенал
4 : 0
18.04.2021
Тамбов
Информация о матче
Главный судья:
Павел Кукуян
(Сочи)
Стадион:
Арсенал
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
Новости команд
Все
Арсенал
Тамбов
«Текстильщик» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Первая лига: шансы «Текстильщика» и «Арсенала Тула» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
ЦСКА разгромил команду Аленичева
14 ноября
Тренер «Нижнего Новгорода» прокомментировал разгром команды Аленичева
31 октября
3
Аленичев публично извинился перед фанатами тульского «Арсенала»
31 октября
3
«Текстильщик» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Первая лига: шансы «Текстильщика» и «Арсенала Тула» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
ЦСКА разгромил команду Аленичева
14 ноября
Тренер «Нижнего Новгорода» прокомментировал разгром команды Аленичева
31 октября
3
Аленичев публично извинился перед фанатами тульского «Арсенала»
31 октября
3
Бывшему гендиректору «Тамбова» вынесли приговор за хищение у клуба более 700 тысяч рублей
2024.10.25 11:32
3
Экс-вратарь «Тамбова» Чагров: «Мечтаю играть в Германии или Англии»
2022.08.25 20:49
В Тамбове появился новый профессиональный клуб. Команда заявится в ФНЛ-2
2022.06.09 01:18
3
Чичерин: «Тамбов» должен мне около 6 миллионов рублей. Но эти деньги я никогда не увижу»
2022.05.31 22:52
1
«Факел» вошeл в состав членов РФС, «Тамбов» исключен
2022.05.28 11:53
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+