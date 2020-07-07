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Расписание матчей
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Тамбов - Ахмат
Тамбов - Ахмат: обзор матча 07 июля 2020
Тамбов
07.07.2020, вторник, 18:30
Россия. Премьер-лига, 27 тур
1 : 2
Завершен
Ахмат
34'
Г. Мелкадзе (П)
20'
Исмаэл (П)
73'
Ф. Визеу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тамбов - Ахмат
Желтая карточка
Г. Мелкадзе
90'
+3
90'
+2
Желтая карточка
Е. Городов
Желтая карточка
С. Таказов
82'
80'
Желтая карточка
Д. Глушаков
Замена
А. Федчук
️️️️
П. Карасев
79'
Замена
А. Калмыков
️️️️
А. Килин
78'
74'
Замена
В. Ильин
️️️️
Ф. Визеу
73'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Визеу
Пас отдал
М. Богосавац
Замена
А. Филин
️️️️
А. Каплиенко
68'
63'
Желтая карточка
З. Нижич
Замена
В. Кабахидзе
️️️️
А. Рыбин
63'
53'
Желтая карточка
А. Швец
45'
+2
Желтая карточка
Исмаэл
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Г. Мелкадзе
34'
Желтая карточка
А. Грицаенко
20'
20'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Исмаэл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тамбов
88
Гиорги Шелия
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
18
Павел Карасев
ОП
3
Гурам Тетрашвили
ЦП
18
Антон Килин
ПВ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
23
Зоран Нижич
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
59
Евгений Харин
ЛВ
0
Антон Швец
ЦП
11
Исмаэл
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
9
Фелипе Визеу
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Тамбов
13
Никита Чагров
ВР
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
10
Дмитрий Меренчуков
ПАЗ
10
Никита Саламатов
ЦП
18
Владимир Кабахидзе
ЦП
77
Михаил Костюков
ПВ
10
Артем Федчук
ЦФ
90
Амур Калмыков
ЦФ
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Ахмат
88
Виталий Гудиев
ВР
42
Александр Мелихов
ВР
95
Арсен Адамов
ПЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
12
Раванелли
АП
95
Магомед Митришев
ПВ
10
Халид Кадыров
ЦФ
98
Владимир Ильин
ЦФ
3-3-1-1-1
88
Шелия
20
Юрганов
27
Грицаенко
30
Таказов
18
Каплиенко
18
Карасев
55
Шляков
3
Тетрашвили
18
Килин
77
Мелкадзе
4-4-1-1
1
Городов
24
Ненахов
13
Семенов
23
Нижич
8
Богосавац
11
Исмаэл
19
Иванов
88
Глушаков
0
Швец
59
Харин
9
Визеу
18
Каплиенко
25
Филин
25
Филин
18
Каплиенко
22
Рыбин
18
Кабахидзе
18
Кабахидзе
22
Рыбин
18
Карасев
10
Федчук
10
Федчук
18
Карасев
18
Килин
90
Калмыков
90
Калмыков
18
Килин
9
Визеу
98
Ильин
98
Ильин
9
Визеу
Остались в запасе
Тамбов
Ахмат
10
Никита Саламатов
ЦП
77
Михаил Костюков
ПВ
13
Никита Чагров
ВР
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
10
Дмитрий Меренчуков
ПАЗ
9
Хасан Мамтов
ЦФ
12
Раванелли
АП
88
Виталий Гудиев
ВР
42
Александр Мелихов
ВР
95
Арсен Адамов
ПЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
95
Магомед Митришев
ПВ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Остались в запасе
10
Никита Саламатов
ЦП
77
Михаил Костюков
ПВ
13
Никита Чагров
ВР
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
10
Дмитрий Меренчуков
ПАЗ
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Остались в запасе
12
Раванелли
АП
88
Виталий Гудиев
ВР
42
Александр Мелихов
ВР
95
Арсен Адамов
ПЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
95
Магомед Митришев
ПВ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Статистика матча Тамбов - Ахмат
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Тамбов
1 : 5
16.05.2021
Зенит
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Ахмат
3 : 1
07.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Ростов
2 : 0
02.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Тамбов
2 : 5
24.04.2021
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Арсенал
4 : 0
18.04.2021
Тамбов
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
- : -
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Помощники судьи:
Роман Усачев
Дмитрий Березнев
Дополнительные помощники:
VAR - Сергей Карасёв
AVAR - Валентин Мурашов
Резервный судья:
Роман Галимов
Инспектор:
Вячеслав Харламов
Стадион:
Совкомбанк Арена
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