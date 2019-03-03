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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Уфа - Динамо
Уфа - Динамо: обзор матча 03 марта 2019
Уфа
03.03.2019, воскресенье, 11:30
Россия. Премьер-лига, 18 тур
1 : 2
Завершен
Динамо
32'
С. Игбун
60'
Е. Луценко
90+4'
В. Грулев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уфа - Динамо
90'
+4
ГОЛ! 1:2!
В. Грулев
Пас отдал
Жоаозиньо
Желтая карточка
И. Неделчару
90'
+2
89'
Замена
К. Панченко
️️️️
Е. Луценко
Желтая карточка
Б. Йокич
87'
Замена
А. Вомбергар
️️️️
Д. Живоглядов
85'
Замена
А. Сухов
️️️️
О. Тилль
85'
Желтая карточка
П. Аликин
81'
78'
Желтая карточка
Т. Шунич
76'
Замена
В. Грулев
️️️️
Ф. Черных
Желтая карточка
И. Пауревич
72'
67'
Желтая карточка
А. Козлов
60'
ГОЛ! 1:1!
Е. Луценко
Пас отдал
Жоаозиньо
Замена
В. Кротов
️️️️
Д. Сысуев
58'
45'
+1
Желтая карточка
А. Теттех
ГОЛ! 1:0!
С. Игбун
32'
13'
Желтая карточка
А. Юсупов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
31
Александр Беленов
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
55
Кэтэлин Карп
ОП
29
Иван Пауревич
ОП
18
Оливье Тилль
ЦП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
44
Сильвестр Игбун
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Кириченко
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
55
Абдул Теттех
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
48
Евгений Луценко
ЦФ
20
Евгений Марков
ЦФ
11
Федор Черных
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Уфа
1
Тимур Акмурзин
ВР
16
Юрий Шафинский
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
87
Игорь Безденежных
ЦП
10
Азер Алиев
ЦП
90
Ондрей Ваньек
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
77
Ловро Бизяк
ЦФ
29
Андрес Вомбергар
ЦФ
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЛП
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
27
Самба Соу
ЦП
20
Мигел Кардозу
ПВ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
3-4-1-2
31
Беленов
3
Аликин
15
Пуцко
24
Неделчару
5
Йокич
55
Карп
29
Пауревич
27
Живоглядов
18
Тилль
44
Игбун
8
Сысуев
4-3-3
1
Шунин
34
Козлов
44
Шунич
8
Хольмен
18
Морозов
55
Теттех
4
Юсупов
22
Жоаозиньо
11
Черных
20
Марков
48
Луценко
8
Сысуев
57
Кротов
57
Кротов
8
Сысуев
18
Тилль
33
Сухов
33
Сухов
18
Тилль
27
Живоглядов
29
Вомбергар
29
Вомбергар
27
Живоглядов
11
Черных
27
Грулев
27
Грулев
11
Черных
48
Луценко
8
Панченко
8
Панченко
48
Луценко
Остались в запасе
Уфа
Динамо
1
Тимур Акмурзин
ВР
16
Юрий Шафинский
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
87
Игорь Безденежных
ЦП
10
Азер Алиев
ЦП
90
Ондрей Ваньек
ЦП
77
Ловро Бизяк
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Кириченко
20
Мигел Кардозу
ПВ
31
Игорь Лещук
ВР
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЛП
27
Самба Соу
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Остались в запасе
1
Тимур Акмурзин
ВР
16
Юрий Шафинский
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
87
Игорь Безденежных
ЦП
10
Азер Алиев
ЦП
90
Ондрей Ваньек
ЦП
77
Ловро Бизяк
ЦФ
Остались в запасе
20
Мигел Кардозу
ПВ
31
Игорь Лещук
ВР
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЛП
27
Самба Соу
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Кириченко
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Статистика матча Уфа - Динамо
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Нефтяник
Где смотреть матч:
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