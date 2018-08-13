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Судьи
Главный судья:
Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург)
Материалы

Арсенал - Ахмат

12.08.2018, Воскресенье, 16:30 мск Тула, стадион Арсенал Трансляция: Матч ТВ, Матч! Премьер Россия. Премьер-лига, 3 тур Арсенал - Ахмат Молодежные команды: 1 - 0
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
21 тур
4 марта, воскресенье 19:00 Арсенал 1:0 Ахмат
7 тур
21 августа, понедельник 20:00 Ахмат 1:2 Арсенал
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
22 тур
8 апреля, суббота 16:30 Ахмат 3:1 Арсенал
8 тур
25 сентября, воскресенье 14:30 Арсенал 0:0 Ахмат
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
28 тур
16 мая, суббота 16:30 Арсенал 1:1 Ахмат
5 тур
22 августа, пятница 20:00 Ахмат 3:0 Арсенал
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 20 4 6 57:29 +28 64
2. Локомотив 30 16 8 6 45:28 +17 56
3. Краснодар 30 16 8 6 55:23 +32 56
4. ЦСКА 30 14 9 7 46:23 +23 51
5. Спартак М 30 14 7 9 36:31 +5 49
6. Арсенал Т 30 12 10 8 40:33 +7 46
7. Оренбург 30 12 7 11 39:34 +5 43
8. Ахмат 30 11 9 10 28:30 -2 42
9. Ростов 30 10 11 9 25:23 +2 41
10. Урал 30 10 8 12 33:45 -12 38
11. Рубин 30 7 15 8 24:30 -6 36
12. Динамо М 30 6 15 9 28:28 0 33
13. Крылья Советов 30 8 4 18 25:46 -21 28
14. Уфа 30 5 11 14 24:34 -10 26
15. Анжи 30 5 6 19 13:50 -37 21
16. Енисей 30 4 8 18 24:55 -31 20
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    Рейтинг: +225

    dovakin 13 августа 2018, 21:37

    Ахмат 7 ЖК отхватил! В РФПЛ есть подобные рекорды, кто в курсе?

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    Рейтинг: +749

    rammax fcsm 12 августа 2018, 18:23

    УРА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ГООООЛЛЛ!!!

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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 12 августа 2018, 18:03

    арсенал молодцы!!! однако - забивших голы футболистов в списке игроков нет... кто они, эти герои?

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    Рейтинг: +911

    Федорыч-НН 12 августа 2018, 18:01

    Русских букв не знаем? Тогда к любому забору подойдите. Там слова на все буквы. В том числе и на "Д" и на "Б"

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    Рейтинг: +749

    rammax fcsm 12 августа 2018, 17:47

    ТУЛА!!!!! ТУЛА!!!!!!! ТУЛА!!!!!! ВПЕРЁД, РЕБЯТА!!!!!!

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