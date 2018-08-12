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РПЛ 2026/2027
Арсенал - Ахмат
Арсенал - Ахмат: обзор матча 12 августа 2018
Арсенал
12.08.2018, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 3 тур
3 : 1
Завершен
Ахмат
53'
Л. Джорджевич
58'
З. Бакаев
90+5'
Д. Лесовой
39'
О. Иванов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Ахмат
90'
+5
Желтая карточка
А. Мбенг
ГОЛ! 3:1!
Д. Лесовой
Пас отдал
Э. Кангва
90'
+5
90'
Желтая карточка
И. Думбия
Замена
Д. Лесовой
️️️️
Л. Джорджевич
85'
77'
Замена
Исмаэл
️️️️
О. Иванов
Замена
Г. Костадинов
️️️️
С. Ткачев
77'
69'
Замена
М. Митришев
️️️️
Б. Бериша
Замена
Э. Кангва
️️️️
З. Бакаев
65'
63'
Желтая карточка
Б. Бериша
ГОЛ! 2:1!
З. Бакаев
Пас отдал
С. Ткачев
58'
56'
Замена
А. Мбенг
️️️️
Б. Балай
54'
Желтая карточка
А. Швец
ГОЛ! 1:1!
Л. Джорджевич
Пас отдал
С. Ткачев
53'
45'
+2
Желтая карточка
Р. Уциев
45'
+1
Желтая карточка
Б. Балай
Желтая карточка
М. Беляев
44'
Вторая желтая
К. Берхамов
41'
39'
ГОЛ! 0:1!
О. Иванов
Желтая карточка
К. Берхамов
37'
23'
Желтая карточка
О. Роши
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
6
Максим Беляев
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
7
Кантемир Берхамов
ЦП
23
Горан Чаушич
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
77
Зелимхан Бакаев
АП
23
Игорь Горбатенко
АП
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
4
Вилькер Анхель
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
7
Бернард Бериша
ЛВ
8
Идрисса Думбия
ОП
21
Одисе Роши
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
0
Антон Швец
ЦП
9
Беким Балай
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ледяхов
Арсенал
50
Егор Шамов
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
10
Эванс Кангва
ЛП
27
Артем Мингазов
ОП
70
Георгий Костадинов
ЦП
6
Мохаммед Кадири
ЦП
20
Ярослав Ивакин
ПВ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Ахмат
88
Виталий Гудиев
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
95
Аюб Бацуев
ОП
77
Михаил Гащенков
ЦП
11
Исмаэл
ЦП
12
Раванелли
АП
95
Магомед Митришев
ПВ
10
Халид Кадыров
ЦФ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
4-3-2-1
36
Левашов
9
Комбаров
6
Беляев
88
Григалава
14
Хагуш
7
Берхамов
23
Чаушич
11
Ткачев
23
Горбатенко
77
Бакаев
19
Джорджевич
4-1-3-1-1
1
Городов
40
Уциев
13
Семенов
5
Мохаммади
4
Анхель
8
Думбия
21
Роши
19
Иванов
0
Швец
7
Бериша
9
Балай
19
Джорджевич
88
Лесовой
88
Лесовой
19
Джорджевич
77
Бакаев
10
Кангва
10
Кангва
77
Бакаев
11
Ткачев
70
Костадинов
70
Костадинов
11
Ткачев
19
Иванов
11
Исмаэл
11
Исмаэл
19
Иванов
7
Бериша
95
Митришев
95
Митришев
7
Бериша
9
Балай
11
Мбенг
11
Мбенг
9
Балай
Остались в запасе
Арсенал
Ахмат
20
Ярослав Ивакин
ПВ
27
Артем Мингазов
ОП
50
Егор Шамов
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
6
Мохаммед Кадири
ЦП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
12
Раванелли
АП
88
Виталий Гудиев
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
95
Аюб Бацуев
ОП
77
Михаил Гащенков
ЦП
10
Халид Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ледяхов
Остались в запасе
20
Ярослав Ивакин
ПВ
27
Артем Мингазов
ОП
50
Егор Шамов
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
6
Мохаммед Кадири
ЦП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Остались в запасе
12
Раванелли
АП
88
Виталий Гудиев
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
95
Аюб Бацуев
ОП
77
Михаил Гащенков
ЦП
10
Халид Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Игорь Ледяхов
Статистика матча Арсенал - Ахмат
2
1
7
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
7
Матчи команд
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Арсенал
Где смотреть матч:
Матч ТВ, Матч! Премьер
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