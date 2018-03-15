ЦСКА - Лион

Еще раз выпускайте молодежь епти! Мотивация точно будет, чем основа!
Еще раз выпускайте молодежь епти! Мотивация точно будет, чем основа!
Занавес!
И уже никто никуда не спешит!
Дома проиграть себя не уважать
не могу не заметить ! это было очевидно изначально ! хахахахахахахаааааъаъаъахахааааа ! кониииииииииииииииииииииииииииии идиоты !!ахахахахахаааааааааааааааааааааааааааааааааааыааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа
рукожоп акинфеев снова пропустил))))) ну а че тут удивляться ! это же окинфеев ! главная дырка сборной россии !))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Если честно не ожиданно я жал что локо с атлетико будет проще, но оказывается армейцам.. Надеюсь смогут они забить лиону и не пропустить удачи!
Кто смотрит этот матч расскажите что там происходит?
Армейцы сыграйте так как никогда не играли, сыграйте так чтобы поехать во францию с комфортным победным приимуществом по счету, победы!!
РОССИЯ ВПЕРЕД, нужно обходить французов!