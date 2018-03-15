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Главный судья:
Матеу Лаос (Валенсия)
Материалы

ЦСКА - Лион

08.03.2018, Четверг, 21:00 мск Москва, стадион ВЭБ Арена Трансляция: МАТЧ! Футбол 1 Лига Европы, 1/8 финала , первый матч ЦСКА - Лион
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    Рейтинг: +1686

    _Kesh_Suntar_ 8 марта 2018, 23:07

    Еще раз выпускайте молодежь епти! Мотивация точно будет, чем основа!

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    Рейтинг: +71

    nikki22 8 марта 2018, 23:01

    ничего нового.серая унылость.

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    Рейтинг: +18426

    ilichkadr 8 марта 2018, 22:44

    Похоже, что Лион решает выездную проблему. Другого развития событий не предполагалось..............

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    Рейтинг: +597

    Gornostay 8 марта 2018, 22:40

    Занавес!
    И уже никто никуда не спешит!

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    Рейтинг: +88

    Hustos 8 марта 2018, 22:35

    Дома проиграть себя не уважать

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    Рейтинг: +4870

    dinar7777dinar 8 марта 2018, 22:31

    Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

    не могу не заметить ! это было очевидно изначально ! хахахахахахахаааааъаъаъахахааааа ! кониииииииииииииииииииииииииииии идиоты !!ахахахахахаааааааааааааааааааааааааааааааааааыааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа

    -4
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    Рейтинг: +4870

    dinar7777dinar 8 марта 2018, 22:31

    Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

    рукожоп акинфеев снова пропустил))))) ну а че тут удивляться ! это же окинфеев ! главная дырка сборной россии !))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

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    Рейтинг: +380

    Гуус 8 марта 2018, 21:49

    Если честно не ожиданно я жал что локо с атлетико будет проще, но оказывается армейцам.. Надеюсь смогут они забить лиону и не пропустить удачи!
    Кто смотрит этот матч расскажите что там происходит?

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    Рейтинг: +29

    Trubumbez > Гуус 8 марта 2018, 21:52

    У мусы 2 моментища было!

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    Рейтинг: +1460

    Mariner 8 марта 2018, 20:52

    Давайте конявые! Питер с вами! Очень важно, чтоб вы прошли, ибо есть шанс обойти Францию в табл. коэфф. УЕФА, особенно учитывая вылет ПСЖ.

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    Рейтинг: +380

    Гуус 8 марта 2018, 20:34

    Армейцы сыграйте так как никогда не играли, сыграйте так чтобы поехать во францию с комфортным победным приимуществом по счету, победы!!
    РОССИЯ ВПЕРЕД, нужно обходить французов!

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