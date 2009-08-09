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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Томь
Зенит - Томь: обзор матча 09 августа 2009
Зенит
09.08.2009, воскресенье, 16:15
Россия. Премьер-лига, 17 тур
0 : 2
Завершен
Томь
49'
Д. Йокич
68'
А. Харитонов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Томь
Замена
В. Янотовский
️️️️
А. Харитонов
Желтая карточка
В. Дядюн
Замена
В. Дядюн
️️️️
В. Волков
Замена
️️️️
К. Ковальчук
ГОЛ! 0:2!
А. Харитонов
Пас отдал
В. Волков
Желтая карточка
С. Парейко
ГОЛ! 0:1!
Д. Йокич
Пас отдал
Г. Мазнов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
25
Радек Ширл
ЛЗ
6
Фернанду Мейра
ЦЗ
4
Ивица Крижанац
ЦЗ
22
Александр Анюков
(К)
ПЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
27
Игорь Денисов
ОП
20
Игорь Семшов
ЦП
18
Константин Зырянов
ЦП
27
Алессандро Розина
ПП
12
Сергей Корниленко
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Томь
35
Сергей Парейко
(К)
ВР
55
Сергей Скобляков
ЛЗ
37
Джордже Йокич
ЦЗ
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
26
Виктор Строев
ПЗ
11
Виталий Волков
ЛП
12
Александар Радосавлевич
ОП
8
Кирилл Ковальчук
ОП
83
Александр Харитонов
ЦП
33
Валерий Климов
ПП
10
Горан Мазнов
ЦФ
Зенит
0
Камил Чонтофальски
ВР
15
Томаш Губочан
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
0
Фернандо Риксен
ЦП
15
Роман Широков
ЦП
20
Виктор Файзулин
ЦП
99
Максим Канунников
ЦФ
Томь
16
Алексей Поляков
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
15
Денис Киселев
ЦП
4
Василий Янотовский
ЦП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
4-1-4-1
16
Малафеев
25
Ширл
6
Мейра
4
Крижанац
22
Анюков
27
Денисов
9
Хусти
20
Семшов
18
Зырянов
27
Розина
12
Корниленко
4-2-3-1
35
Парейко
26
Строев
37
Йокич
21
Катынсус
55
Скобляков
12
Радосавлевич
8
Ковальчук
33
Климов
83
Харитонов
11
Волков
10
Мазнов
83
Харитонов
4
Янотовский
4
Янотовский
83
Харитонов
11
Волков
17
Дядюн
17
Дядюн
11
Волков
Остались в запасе
Зенит
Томь
0
Фернандо Риксен
ЦП
0
Камил Чонтофальски
ВР
15
Томаш Губочан
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
15
Роман Широков
ЦП
20
Виктор Файзулин
ЦП
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
15
Денис Киселев
ЦП
16
Алексей Поляков
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
Остались в запасе
0
Фернандо Риксен
ЦП
0
Камил Чонтофальски
ВР
15
Томаш Губочан
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
15
Роман Широков
ЦП
20
Виктор Файзулин
ЦП
99
Максим Канунников
ЦФ
Остались в запасе
15
Денис Киселев
ЦП
16
Алексей Поляков
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
Главный тренер
Дик Адвокат
Статистика матча Зенит - Томь
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Казьменко
(Ростов-на-Дону)
Помощники судьи:
А. Харламов (Тобольск)
Л. Антонов (Владимир)
Делегат:
Ю. Вергопуло (Москва)
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 16:00 (прямая)
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