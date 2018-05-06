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Главный судья:
Виталий Мешков (Дмитров)
Материалы

Урал - Амкар-Пермь

06.05.2018, Воскресенье, 14:00 мск Екатеринбург, стадион СКБ-Банк Арена - Уралмаш Трансляция: Наш футбол Россия. Премьер-лига, 29 тур Урал - Амкар-Пермь
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
15 тур
29 октября, воскресенье 11:30 Амкар-Пермь 1:1 Урал
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
18 тур
5 марта, воскресенье 11:30 Урал 1:0 Амкар-Пермь
4 тур
21 августа, воскресенье 15:30 Амкар-Пермь 1:0 Урал
Россия. Кубок (2016/2017)
1/8 финала
26 октября, среда 17:00 Амкар-Пермь 1:1
(2:4)п		 Урал
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
27 тур
8 мая, воскресенье 14:30 Амкар-Пермь 1:1 Урал
13 тур
24 октября, суббота 12:00 Урал 3:1 Амкар-Пермь
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
20 тур
21 марта, суббота 12:00 Урал 1:0 Амкар-Пермь
7 тур
15 сентября, понедельник 17:00 Амкар-Пермь 2:1 Урал
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
26 тур
18 апреля, пятница 17:00 Амкар-Пермь 0:2 Урал
5 тур
17 августа, суббота 13:30 Урал 0:0 Амкар-Пермь
Товарищеские матчи 2013

13 октября, воскресенье 13:00 Амкар-Пермь 4:2 Урал
Россия. Кубок (2007/2008)
1/2 финала
16 апреля, среда 17:00 Амкар-Пермь 1:0 Урал
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Локомотив 30 18 6 6 41:21 +20 60
2. ЦСКА 30 17 7 6 49:23 +26 58
3. Спартак М 30 16 8 6 51:32 +19 56
4. Краснодар 30 16 6 8 46:30 +16 54
5. Зенит 30 14 11 5 46:21 +25 53
6. Уфа 30 11 10 9 34:30 +4 43
7. Арсенал Т 30 12 6 12 35:41 -6 42
8. Амкар-Пермь 32 11 8 13 23:30 -7 41
9. Динамо М 30 10 10 10 29:30 -1 40
10. Ахмат 30 10 9 11 30:34 -4 39
11. Рубин 30 9 11 10 32:25 +7 38
12. Ростов 30 9 10 11 27:28 -1 37
13. Урал 30 8 13 9 31:32 -1 37
14. Анжи 32 7 6 19 35:61 -26 27
15. Тосно 30 6 6 18 23:54 -31 24
16. СКА-Хабаровск 30 2 7 21 16:55 -39 13
17. Енисей 2 1 0 1 6:4 +2 3
18. Тамбов 2 0 0 2 0:3 -3 0
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    Рейтинг: +5928

    Павелий 6 мая 2018, 19:24

    Ну вот и началась серия без голов у Бикфалви. Футбольный Бог накажет его за длинный язык после матча со Спартаком!

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    Рейтинг: +309

    Ден71 6 мая 2018, 18:48

    Да ладно, вы и у нас в октябре выползли). Евсеев конечно красаву нам положил. повезло нам конечно сегодня, на 16 минуте не крестовина, то думаю тяжело было бы выиграть, ну Нигма пенку вытащил, отельный респект.

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    Рейтинг: +1163

    Karpathian 6 мая 2018, 16:16

    Ну это ваще провал, в Екб проиграть спермякам... Вот дерьмо.

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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 6 мая 2018, 16:09

    Ну вот, Амкар говорил что денег у него нет, однако, наскреб на победу.

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    Рейтинг: +1686

    _Kesh_Suntar_ 6 мая 2018, 15:09

    Урале! что! опять акция) Подставных

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    Рейтинг: +55321

    MaxRnD > _Kesh_Suntar_ 6 мая 2018, 15:54

    Ну а чё бы не заработать ? Тут сам бог велел !.
    В следующем туре Ростову такую же акцию предложат
    Бизнес и ничего личного
    Вот тот же Локомотив Арсеналу такую возможность подзаработать в двух матчах обосрал, аж ну! Туляки долго ещё локти кусать будут

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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 6 мая 2018, 14:03

    Думаю Урал выиграет у Амкара.

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