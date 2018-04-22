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Расписание матчей
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Локомотив - Уфа
Локомотив - Уфа: обзор матча 22 апреля 2018
Локомотив
22.04.2018, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 27 тур
0 : 0
Завершен
Уфа
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Уфа
90'
+5
Замена
Д. Тумасян
️️️️
А. Сухов
90'
Желтая карточка
А. Беленов
Замена
В. Денисов
️️️️
В. Чорлука
89'
Травма
В. Чорлука
87'
84'
Замена
И. Обляков
️️️️
Д. Стоцкий
82'
Замена
В. Кротов
️️️️
Д. Сысуев
78'
Травма
Д. Сысуев
Желтая карточка
Гилерме
77'
Замена
Эдер
️️️️
А. Миранчук
58'
Желтая карточка
В. Чорлука
52'
Замена
А. Коломейцев
️️️️
Д. Тарасов
46'
43'
Желтая карточка
К. Карп
35'
Желтая карточка
С. Игбун
21'
Желтая карточка
И. Неделчару
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
23
Дмитрий Тарасов
ОП
27
Игорь Денисов
ЦП
21
Антон Миранчук
АП
59
Алексей Миранчук
АП
99
Мануэль Фернандеш
ПП
8
Джефферсон Фарфан
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Уфа
31
Александр Беленов
ВР
5
Боян Йокич
ЛАЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
33
Александр Сухов
ПАЗ
10
Веролюб Салатич
ОП
55
Кэтэлин Карп
ОП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
44
Сильвестр Игбун
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Локомотив
30
Никита Медведев
ВР
1
Антон Коченков
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
84
Михаил Лысов
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
6
Дмитрий Баринов
ОП
18
Александр Коломейцев
ЦП
77
Аршак Корян
ПВ
24
Эдер
ЦФ
39
Ари
ЦФ
Уфа
40
Алексей Чернов
ВР
88
Гиорги Шелия
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
13
Азамат Засеев
ОП
57
Вячеслав Кротов
АП
10
Иван Обляков
АП
7
Кеинде Фатай
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Гилерме
31
Рыбус
14
Чорлука
39
Пейчинович
20
Игнатьев
23
Тарасов
27
Денисов
99
Фернандеш
59
Миранчук
21
Миранчук
8
Фарфан
4-4-2
31
Беленов
89
Стоцкий
4
Никитин
24
Неделчару
3
Аликин
33
Сухов
10
Салатич
55
Карп
5
Йокич
44
Игбун
8
Сысуев
14
Чорлука
29
Денисов
29
Денисов
14
Чорлука
23
Тарасов
18
Коломейцев
18
Коломейцев
23
Тарасов
21
Миранчук
24
Эдер
24
Эдер
21
Миранчук
8
Сысуев
57
Кротов
57
Кротов
8
Сысуев
33
Сухов
34
Тумасян
34
Тумасян
33
Сухов
89
Стоцкий
10
Обляков
10
Обляков
89
Стоцкий
Остались в запасе
Локомотив
Уфа
30
Никита Медведев
ВР
1
Антон Коченков
ВР
84
Михаил Лысов
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
6
Дмитрий Баринов
ОП
77
Аршак Корян
ПВ
39
Ари
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
40
Алексей Чернов
ВР
88
Гиорги Шелия
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
13
Азамат Засеев
ОП
7
Кеинде Фатай
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
30
Никита Медведев
ВР
1
Антон Коченков
ВР
84
Михаил Лысов
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
6
Дмитрий Баринов
ОП
77
Аршак Корян
ПВ
39
Ари
ЦФ
Остались в запасе
40
Алексей Чернов
ВР
88
Гиорги Шелия
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
13
Азамат Засеев
ОП
7
Кеинде Фатай
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Локомотив - Уфа
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Информация о матче
Главный судья:
Роман Галимов
(Улан-Удэ)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
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