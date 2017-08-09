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РПЛ 2026/2027
Тосно - ЦСКА
Тосно - ЦСКА: обзор матча 09 августа 2017
Тосно
09.08.2017, среда, 20:00
Россия. Премьер-лига, 5 тур
1 : 2
Завершен
ЦСКА
56'
А. Заболотный
49'
А. Оланаре
62'
А. Дзагоев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тосно - ЦСКА
86'
Желтая карточка
В. Васин
81'
Замена
П. Вернблум
️️️️
Б. Натхо
Замена
А. Трошечкин
️️️️
Е. Марков
63'
62'
ГОЛ! 1:2!
А. Дзагоев
Пас отдал
М. Фернандес
Замена
Г. Мелкадзе
️️️️
Р. Абазов
58'
57'
Замена
Витиньо
️️️️
Ф. Чалов
57'
Замена
А. Дзагоев
️️️️
А. Головин
ГОЛ! 1:1!
А. Заболотный
Пас отдал
А. Карницкий
56'
49'
ГОЛ! 0:1!
А. Оланаре
Замена
Р. Мирзов
️️️️
Я. Казаев
40'
Травма
Я. Казаев
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тосно
1
Давид Юрченко
(К)
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
20
Раде Дугалич
ЦЗ
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
57
Руслан Абазов
ПЗ
20
Евгений Марков
ЛП
53
Ян Казаев
ЦП
14
Александр Карницкий
ЦП
21
Вагиз Галиулин
ПП
91
Антон Заболотный
ЦФ
5
Нуну Роша
ЦФ
ЦСКА
1
Илья Помазун
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
(К)
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
10
Бибрас Натхо
ОП
17
Георгий Миланов
ЦП
10
Александр Головин
АП
80
Аарон Оланаре
ЦФ
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Тосно
12
Василий Лукичев
ВР
1
Михаил Опарин
ВР
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
5
Александр Трошечкин
ОП
8
Андерсон Карвальо
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
10
Ильнур Альшин
ПВ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
ЦСКА
98
Павел Овчинников
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
18
Константин Кучаев
ЛАЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
11
Витиньо
ЛВ
19
Понтус Вернблум
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
4-4-2
1
Юрченко
23
Чернов
20
Дугалич
25
Буйволов
57
Абазов
20
Марков
53
Казаев
14
Карницкий
21
Галиулин
5
Роша
91
Заболотный
3-3-1-1-2
1
Помазун
6
Березуцкий
4
Игнашевич
5
Васин
6
Фернандес
10
Натхо
14
Набабкин
17
Миланов
10
Головин
63
Чалов
80
Оланаре
20
Марков
5
Трошечкин
5
Трошечкин
20
Марков
57
Абазов
77
Мелкадзе
77
Мелкадзе
57
Абазов
53
Казаев
27
Мирзов
27
Мирзов
53
Казаев
63
Чалов
11
Витиньо
11
Витиньо
63
Чалов
10
Натхо
19
Вернблум
19
Вернблум
10
Натхо
10
Головин
66
Дзагоев
66
Дзагоев
10
Головин
Остались в запасе
Тосно
ЦСКА
10
Ильнур Альшин
ПВ
12
Василий Лукичев
ВР
1
Михаил Опарин
ВР
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
8
Андерсон Карвальо
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
98
Павел Овчинников
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
18
Константин Кучаев
ЛАЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
10
Ильнур Альшин
ПВ
12
Василий Лукичев
ВР
1
Михаил Опарин
ВР
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
8
Андерсон Карвальо
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
Остались в запасе
98
Павел Овчинников
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
18
Константин Кучаев
ЛАЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча Тосно - ЦСКА
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Тосно
Россия. Кубок, 1/16 финала
Тосно
0 : 0
12.08.2026
Череповец
Россия. Кубок, 1/32 финала
Кировец-Восхождение
0 : 3
29.07.2026
Тосно
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Уфа
5 : 0
13.05.2018
Тосно
Россия. Кубок, Финал
Тосно
2 : 1
09.05.2018
Авангард
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Тосно
1 : 2
05.05.2018
Динамо
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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