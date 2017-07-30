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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Тосно - Зенит
Тосно - Зенит: обзор матча 30 июля 2017
Тосно
30.07.2017, воскресенье, 20:00
Россия. Премьер-лига, 3 тур
0 : 1
Завершен
Зенит
10'
А. Кокорин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тосно - Зенит
Желтая карточка
Н. Роша
87'
87'
Замена
Ю. Жирков
️️️️
С. Дриусси
Замена
Е. Марков
️️️️
Я. Казаев
70'
Замена
М. Палиенко
️️️️
В. Галиулин
64'
Замена
Р. Мирзов
️️️️
Г. Мелкадзе
62'
Желтая карточка
В. Галиулин
55'
55'
Замена
А. Дзюба
️️️️
О. Шатов
45'
+1
Желтая карточка
А. Ерохин
Желтая карточка
Е. Чернов
19'
10'
ГОЛ! 0:1!
А. Кокорин
Пас отдал
О. Шатов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тосно
1
Давид Юрченко
(К)
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
20
Раде Дугалич
ЦЗ
29
Виталий Шахов
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
53
Ян Казаев
ЦП
14
Александр Карницкий
ЦП
21
Вагиз Галиулин
ПП
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
91
Антон Заболотный
ЦФ
5
Нуну Роша
ЦФ
Зенит
99
Андрей Лунев
ВР
4
Доменико Кришито
(К)
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
6
Хави Гарсия
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
14
Далер Кузяев
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
27
Олег Шатов
ПП
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Тосно
1
Михаил Опарин
ВР
12
Василий Лукичев
ВР
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
18
Младен Кашчелан
ОП
5
Александр Трошечкин
ОП
8
Андерсон Карвальо
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
10
Ильнур Альшин
ПВ
20
Евгений Марков
ЦФ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
12
Юрий Лодыгин
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
51
Максим Карпов
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
23
Эрнани
ЦП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
20
Жулиано
АП
22
Артем Дзюба
ЦФ
4-3-3
1
Юрченко
23
Чернов
20
Дугалич
29
Шахов
8
Дудиев
53
Казаев
14
Карницкий
21
Галиулин
5
Роша
91
Заболотный
77
Мелкадзе
4-1-2-2-1
99
Лунев
8
Смольников
20
Иванович
6
Хави Гарсия
4
Кришито
5
Паредес
27
Шатов
14
Кузяев
21
Ерохин
9
Дриусси
9
Кокорин
21
Галиулин
99
Палиенко
99
Палиенко
21
Галиулин
53
Казаев
20
Марков
20
Марков
53
Казаев
77
Мелкадзе
27
Мирзов
27
Мирзов
77
Мелкадзе
9
Дриусси
18
Жирков
18
Жирков
9
Дриусси
27
Шатов
22
Дзюба
22
Дзюба
27
Шатов
Остались в запасе
Тосно
Зенит
10
Ильнур Альшин
ПВ
1
Михаил Опарин
ВР
12
Василий Лукичев
ВР
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
18
Младен Кашчелан
ОП
5
Александр Трошечкин
ОП
8
Андерсон Карвальо
ЦП
41
Михаил Кержаков
ВР
12
Юрий Лодыгин
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
51
Максим Карпов
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
23
Эрнани
ЦП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
20
Жулиано
АП
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
Главный тренер
Роберто Манчини
Остались в запасе
10
Ильнур Альшин
ПВ
1
Михаил Опарин
ВР
12
Василий Лукичев
ВР
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
18
Младен Кашчелан
ОП
5
Александр Трошечкин
ОП
8
Андерсон Карвальо
ЦП
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
12
Юрий Лодыгин
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
51
Максим Карпов
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
23
Эрнани
ЦП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
20
Жулиано
АП
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча Тосно - Зенит
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Тосно
Россия. Кубок, 1/16 финала
Тосно
0 : 0
12.08.2026
Череповец
Россия. Кубок, 1/32 финала
Кировец-Восхождение
0 : 3
29.07.2026
Тосно
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Уфа
5 : 0
13.05.2018
Тосно
Россия. Кубок, Финал
Тосно
2 : 1
09.05.2018
Авангард
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Тосно
1 : 2
05.05.2018
Динамо
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сухой
(Люберцы)
Помощники судьи:
Андрей Болотенков (Москва)
Роман Усачев (Ростов-на-Дону)
Резервный судья:
Василий Казарцев (Санкт-Петербург)
Инспектор:
Андрей Бутенко (Москва)
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
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