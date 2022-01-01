Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Календарь Результаты Таблица Команды
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Результаты матчей Северная Ирландия. Премьершип 2025-2026

Северная Ирландия. Премьершип (2025/2026), Переходные матчи Таблица
12 мая, 21:45
Линфилд
3 : 1
Данганнон Свифтс
Завершен
9 мая, 20:00
Клифтонвилл
1 : 2
Данганнон Свифтс
Завершен
1 мая, 21:45
Крузейдерс
1 : 2
Энней
Завершен
28 апреля, 21:45
Энней
2 : 3
Крузейдерс
Завершен
Северная Ирландия. Премьершип (2025/2026), 1/4 финала за место в ЛК Таблица
6 мая, 21:45
Данганнон Свифтс
3 : 1
Каррик Рейнджерс
Завершен
Северная Ирландия. Премьершип (2025/2026), 38 тур Таблица
25 апреля, 17:00
Бангор
2 : 4
Портадаун
Завершен
25 апреля, 17:00
Гленавон
2 : 3
Каррик Рейнджерс
Завершен
25 апреля, 19:30
Колрейн
6 : 2
Гленторан
Завершен
25 апреля, 19:30
Ларн
8 : 0
Данганнон Свифтс
Завершен
25 апреля, 17:00
Крузейдерс
3 : 2
Баллимина Юнайтед
Завершен
25 апреля, 19:30
Линфилд
1 : 2
Клифтонвилл
Завершен
Северная Ирландия. Премьершип (2025/2026), 37 тур Таблица
18 апреля, 17:00
Гленавон
0 : 1
Крузейдерс
Завершен
18 апреля, 17:00
Клифтонвилл
1 : 0
Данганнон Свифтс
Завершен
18 апреля, 17:00
Бангор
0 : 3
Каррик Рейнджерс
Завершен
18 апреля, 17:00
Баллимина Юнайтед
1 : 2
Портадаун
Завершен
18 апреля, 17:00
Линфилд
0 : 3
Колрейн
Завершен
17 апреля, 21:45
Гленторан
0 : 0
Ларн
Завершен
Северная Ирландия. Премьершип (2025/2026), 34 тур Таблица
15 апреля, 21:45
Баллимина Юнайтед
0 : 0
Бангор
Завершен
4 апреля, 17:00
Гленавон
1 : 1
Портадаун
Завершен
28 марта, 18:00
Ларн
2 : 0
Клифтонвилл
Завершен
28 марта, 18:00
Данганнон Свифтс
1 : 2
Колрейн
Завершен
28 марта, 18:00
Каррик Рейнджерс
6 : 1
Крузейдерс
Завершен
28 марта, 18:00
Гленторан
1 : 1
Линфилд
Завершен
Северная Ирландия. Премьершип (2025/2026), 36 тур Таблица
11 апреля, 17:00
Бангор
0 : 0
Гленавон
Завершен
11 апреля, 17:00
Крузейдерс
4 : 0
Портадаун
Завершен
11 апреля, 15:00
Линфилд
0 : 2
Ларн
Завершен
11 апреля, 17:00
Гленторан
5 : 0
Данганнон Свифтс
Завершен
11 апреля, 17:00
Каррик Рейнджерс
2 : 3
Баллимина Юнайтед
Завершен
11 апреля, 17:00
Колрейн
6 : 2
Клифтонвилл
Завершен
Северная Ирландия. Премьершип (2025/2026), 35 тур Таблица
7 апреля, 21:45
Портадаун
1 : 1
Каррик Рейнджерс
Завершен
7 апреля, 21:45
Клифтонвилл
1 : 2
Гленторан
Завершен
7 апреля, 21:45
Баллимина Юнайтед
1 : 1
Гленавон
Завершен
7 апреля, 21:45
Ларн
1 : 4
Колрейн
Завершен
7 апреля, 21:45
Крузейдерс
1 : 1
Бангор
Завершен
7 апреля, 21:45
Данганнон Свифтс
1 : 3
Линфилд
Завершен
Северная Ирландия. Премьершип (2025/2026), 33 тур Таблица
21 марта, 18:00
Данганнон Свифтс
0 : 1
Бангор
Завершен
21 марта, 18:00
Портадаун
0 : 0
Крузейдерс
Завершен
21 марта, 23:00
Клифтонвилл
2 : 2
Баллимина Юнайтед
Завершен
21 марта, 18:00
Гленторан
1 : 1
Колрейн
Завершен
20 марта, 22:45
Гленавон
0 : 3
Ларн
Завершен
20 марта, 22:45
Каррик Рейнджерс
2 : 0
Линфилд
Завершен
Северная Ирландия. Премьершип (2025/2026), 26 тур Таблица
18 марта, 22:45
Гленторан
3 : 0
Клифтонвилл
Завершен
7 марта, 18:00
Баллимина Юнайтед
1 : 1
Портадаун
Завершен
24 января, 18:00
Крузейдерс
0 : 1
Линфилд
Завершен
24 января, 18:00
Каррик Рейнджерс
5 : 1
Данганнон Свифтс
Завершен
23 января, 22:45
Ларн
2 : 1
Бангор
Завершен
23 января, 22:45
Колрейн
2 : 0
Гленавон
Завершен
Северная Ирландия. Премьершип (2025/2026), 32 тур Таблица
14 марта, 18:00
Баллимина Юнайтед
2 : 1
Каррик Рейнджерс
Завершен
14 марта, 18:00
Колрейн
1 : 0
Клифтонвилл
Завершен
14 марта, 18:00
Крузейдерс
0 : 3
Гленавон
Завершен
13 марта, 22:45
Ларн
2 : 1
Данганнон Свифтс
Завершен
10 марта, 22:45
Линфилд
3 : 1
Портадаун
Завершен
10 марта, 22:45
Бангор
0 : 4
Гленторан
Завершен
Северная Ирландия. Премьершип (2025/2026), 11 тур Таблица
10 марта, 22:45
Крузейдерс
0 : 1
Клифтонвилл
Завершен
24 февраля, 22:45
Ларн
1 : 1
Линфилд
Завершен
11 октября, 17:00
Гленавон
0 : 3
Бангор
Завершен
11 октября, 17:00
Баллимина Юнайтед
1 : 3
Колрейн
Завершен
11 октября, 17:00
Каррик Рейнджерс
1 : 0
Портадаун
Завершен
11 октября, 17:00
Данганнон Свифтс
3 : 1
Гленторан
Завершен
Северная Ирландия. Премьершип (2025/2026), 24 тур Таблица
4 марта, 22:45
Портадаун
0 : 2
Клифтонвилл
Завершен
24 февраля, 22:45
Баллимина Юнайтед
2 : 2
Гленавон
Завершен
3 января, 18:00
Линфилд
6 : 1
Бангор
Завершен
3 января, 18:00
Каррик Рейнджерс
0 : 7
Гленторан
Завершен
3 января, 18:00
Крузейдерс
2 : 0
Данганнон Свифтс
Завершен
2 января, 22:45
Ларн
3 : 0
Колрейн
Завершен
Северная Ирландия. Премьершип (2025/2026), 16 тур Таблица
3 марта, 22:45
Гленторан
1 : 0
Каррик Рейнджерс
Завершен
17 февраля, 22:45
Данганнон Свифтс
1 : 4
Линфилд
Завершен
13 января, 22:45
Баллимина Юнайтед
2 : 2
Клифтонвилл
Завершен
25 ноября, 22:45
Колрейн
1 : 2
Ларн
Завершен
15 ноября, 18:00
Портадаун
1 : 1
Бангор
Завершен
15 ноября, 18:00
Крузейдерс
4 : 1
Гленавон
Завершен
Северная Ирландия. Премьершип (2025/2026), 31 тур Таблица
1 марта, 18:00
Клифтонвилл
2 : 0
Линфилд
Завершен
28 февраля, 18:00
Гленторан
5 : 1
Крузейдерс
Завершен
28 февраля, 18:00
Гленавон
3 : 0
Портадаун
Завершен
28 февраля, 18:00
Данганнон Свифтс
3 : 1
Колрейн
Завершен
28 февраля, 18:00
Баллимина Юнайтед
0 : 2
Ларн
Завершен
28 февраля, 18:00
Каррик Рейнджерс
1 : 1
Бангор
Завершен
Северная Ирландия. Премьершип (2025/2026), 10 тур Таблица
24 февраля, 22:45
Клифтонвилл
0 : 4
Гленторан
Завершен
25 ноября, 22:45
Линфилд
1 : 0
Крузейдерс
Завершен
4 октября, 17:00
Данганнон Свифтс
2 : 0
Ларн
Завершен
4 октября, 19:30
Портадаун
3 : 1
Гленавон
Завершен
4 октября, 17:00
Бангор
2 : 1
Колрейн
Завершен
4 октября, 17:00
Каррик Рейнджерс
1 : 2
Баллимина Юнайтед
Завершен
Северная Ирландия. Премьершип (2025/2026), 30 тур Таблица
21 февраля, 18:00
Клифтонвилл
5 : 2
Крузейдерс
Завершен
21 февраля, 20:30
Портадаун
1 : 0
Данганнон Свифтс
Завершен
21 февраля, 21:00
Линфилд
1 : 0
Гленторан
Завершен
21 февраля, 18:00
Бангор
1 : 3
Гленавон
Завершен
20 февраля, 22:45
Колрейн
1 : 0
Баллимина Юнайтед
Завершен
20 февраля, 22:45
Ларн
2 : 3
Каррик Рейнджерс
Завершен
Северная Ирландия. Премьершип (2025/2026), 28 тур Таблица
17 февраля, 22:45
Баллимина Юнайтед
2 : 0
Крузейдерс
Завершен
10 февраля, 22:45
Линфилд
6 : 0
Данганнон Свифтс
Завершен
10 февраля, 22:45
Клифтонвилл
3 : 1
Бангор
Завершен
10 февраля, 22:45
Ларн
2 : 2
Гленторан
Завершен
10 февраля, 22:45
Каррик Рейнджерс
2 : 1
Гленавон
Завершен
10 февраля, 22:45
Колрейн
2 : 1
Портадаун
Завершен
Северная Ирландия. Премьершип (2025/2026), 29 тур Таблица
14 февраля, 18:00
Гленавон
0 : 3
Линфилд
Завершен
14 февраля, 18:00
Каррик Рейнджерс
1 : 1
Колрейн
Завершен
14 февраля, 18:00
Гленторан
2 : 1
Баллимина Юнайтед
Завершен
14 февраля, 18:00
Портадаун
2 : 1
Ларн
Завершен
14 февраля, 18:00
Крузейдерс
2 : 2
Бангор
Завершен
13 февраля, 22:45
Данганнон Свифтс
3 : 2
Клифтонвилл
Завершен
Северная Ирландия. Премьершип (2025/2026), 7 тур Таблица
3 февраля, 22:45
Каррик Рейнджерс
3 : 2
Бангор
Завершен
13 сентября, 17:00
Портадаун
1 : 4
Колрейн
Завершен
13 сентября, 17:00
Ларн
1 : 0
Гленавон
Завершен
13 сентября, 17:00
Данганнон Свифтс
0 : 3
Крузейдерс
Завершен
13 сентября, 17:00
Клифтонвилл
3 : 2
Баллимина Юнайтед
Завершен
12 сентября, 21:45
Гленторан
1 : 1
Линфилд
Завершен
Северная Ирландия. Премьершип (2025/2026), 27 тур Таблица
31 января, 18:00
Крузейдерс
2 : 4
Ларн
Завершен
31 января, 20:30
Портадаун
0 : 3
Каррик Рейнджерс
Завершен
31 января, 18:00
Бангор
0 : 2
Колрейн
Завершен
31 января, 18:00
Данганнон Свифтс
0 : 2
Гленторан
Завершен
31 января, 18:00
Линфилд
2 : 1
Баллимина Юнайтед
Завершен
31 января, 18:00
Гленавон
2 : 1
Клифтонвилл
Завершен
Северная Ирландия. Премьершип (2025/2026), 25 тур Таблица
17 января, 18:00
Колрейн
5 : 1
Крузейдерс
Завершен
17 января, 18:00
Бангор
1 : 0
Портадаун
Завершен
17 января, 18:00
Клифтонвилл
1 : 4
Каррик Рейнджерс
Завершен
17 января, 18:00
Гленавон
1 : 2
Гленторан
Завершен
17 января, 18:00
Данганнон Свифтс
2 : 0
Баллимина Юнайтед
Завершен
16 января, 22:45
Линфилд
0 : 0
Ларн
Завершен
Северная Ирландия. Премьершип (2025/2026), 3 тур Таблица
13 января, 22:45
Каррик Рейнджерс
0 : 0
Линфилд
Завершен
19 августа, 21:45
Бангор
1 : 3
Крузейдерс
Завершен
19 августа, 21:45
Гленторан
2 : 0
Гленавон
Завершен
19 августа, 21:45
Портадаун
0 : 2
Баллимина Юнайтед
Завершен
19 августа, 21:45
Клифтонвилл
1 : 1
Ларн
Завершен
19 августа, 21:45
Колрейн
2 : 0
Данганнон Свифтс
Завершен
Северная Ирландия. Премьершип (2025/2026), 9 тур Таблица
13 января, 22:45
Гленторан
1 : 4
Ларн
Завершен
27 сентября, 17:00
Гленавон
0 : 2
Крузейдерс
Завершен
27 сентября, 17:00
Баллимина Юнайтед
0 : 2
Данганнон Свифтс
Завершен
27 сентября, 17:00
Клифтонвилл
1 : 2
Портадаун
Завершен
27 сентября, 17:00
Колрейн
2 : 1
Каррик Рейнджерс
Завершен
26 сентября, 21:45
Бангор
0 : 3
Линфилд
Завершен
Северная Ирландия. Премьершип (2025/2026), 23 тур Таблица
30 декабря, 22:45
Ларн
0 : 0
Клифтонвилл
Завершен
30 декабря, 22:45
Бангор
2 : 0
Баллимина Юнайтед
Завершен
30 декабря, 22:45
Гленавон
0 : 1
Данганнон Свифтс
Завершен
30 декабря, 22:45
Колрейн
3 : 1
Линфилд
Завершен
30 декабря, 22:45
Гленторан
2 : 1
Портадаун
Завершен
30 декабря, 22:45
Крузейдерс
2 : 2
Каррик Рейнджерс
Завершен
Северная Ирландия. Премьершип (2025/2026), 22 тур Таблица
26 декабря, 18:00
Данганнон Свифтс
1 : 0
Бангор
Завершен
26 декабря, 18:00
Клифтонвилл
1 : 2
Крузейдерс
Завершен
26 декабря, 18:00
Баллимина Юнайтед
2 : 0
Колрейн
Завершен
26 декабря, 18:00
Линфилд
0 : 1
Гленторан
Завершен
26 декабря, 18:00
Каррик Рейнджерс
1 : 2
Ларн
Завершен
26 декабря, 18:00
Портадаун
1 : 0
Гленавон
Завершен
Северная Ирландия. Премьершип (2025/2026), 21 тур Таблица
20 декабря, 18:00
Крузейдерс
0 : 1
Ларн
Завершен
20 декабря, 18:00
Бангор
1 : 1
Клифтонвилл
Завершен
20 декабря, 18:00
Гленавон
2 : 1
Линфилд
Завершен
20 декабря, 18:00
Данганнон Свифтс
4 : 2
Портадаун
Завершен
20 декабря, 18:00
Баллимина Юнайтед
1 : 1
Каррик Рейнджерс
Завершен
19 декабря, 22:45
Гленторан
2 : 1
Колрейн
Завершен
Северная Ирландия. Премьершип (2025/2026), 20 тур Таблица
13 декабря, 18:00
Линфилд
4 : 0
Крузейдерс
Завершен
13 декабря, 18:00
Клифтонвилл
5 : 2
Гленавон
Завершен
13 декабря, 18:00
Каррик Рейнджерс
3 : 3
Данганнон Свифтс
Завершен
13 декабря, 18:00
Портадаун
1 : 0
Баллимина Юнайтед
Завершен
12 декабря, 22:45
Ларн
1 : 0
Гленторан
Завершен
12 декабря, 22:45
Колрейн
2 : 0
Бангор
Завершен
Северная Ирландия. Премьершип (2025/2026), 19 тур Таблица
6 декабря, 18:00
Колрейн
3 : 1
Каррик Рейнджерс
Завершен
6 декабря, 18:00
Гленавон
1 : 2
Бангор
Завершен
6 декабря, 18:00
Баллимина Юнайтед
1 : 2
Данганнон Свифтс
Завершен
6 декабря, 18:00
Крузейдерс
0 : 4
Портадаун
Завершен
6 декабря, 18:00
Гленторан
2 : 2
Клифтонвилл
Завершен
5 декабря, 22:45
Ларн
0 : 0
Линфилд
Завершен
Северная Ирландия. Премьершип (2025/2026), 18 тур Таблица
29 ноября, 18:00
Портадаун
2 : 3
Клифтонвилл
Завершен
29 ноября, 18:00
Линфилд
3 : 1
Каррик Рейнджерс
Завершен
29 ноября, 18:00
Гленавон
3 : 1
Баллимина Юнайтед
Завершен
29 ноября, 18:00
Данганнон Свифтс
1 : 2
Ларн
Завершен
29 ноября, 18:00
Крузейдерс
0 : 2
Колрейн
Завершен
28 ноября, 22:45
Бангор
1 : 1
Гленторан
Завершен
Северная Ирландия. Премьершип (2025/2026), 17 тур Таблица
22 ноября, 18:00
Бангор
0 : 1
Линфилд
Завершен
22 ноября, 18:00
Клифтонвилл
1 : 0
Колрейн
Завершен
22 ноября, 18:00
Каррик Рейнджерс
1 : 2
Портадаун
Завершен
22 ноября, 18:00
Баллимина Юнайтед
2 : 2
Крузейдерс
Завершен
21 ноября, 23:00
Ларн
2 : 1
Гленавон
Завершен
21 ноября, 22:45
Гленторан
0 : 1
Данганнон Свифтс
Завершен
Северная Ирландия. Премьершип (2025/2026), 15 тур Таблица
8 ноября, 20:30
Линфилд
1 : 1
Колрейн
Завершен
8 ноября, 18:00
Гленавон
3 : 1
Гленторан
Завершен
8 ноября, 18:00
Бангор
2 : 3
Баллимина Юнайтед
Завершен
8 ноября, 18:00
Каррик Рейнджерс
1 : 2
Крузейдерс
Завершен
8 ноября, 18:00
Клифтонвилл
2 : 0
Данганнон Свифтс
Завершен
7 ноября, 22:45
Ларн
3 : 0
Портадаун
Завершен
Северная Ирландия. Премьершип (2025/2026), 14 тур Таблица
2 ноября, 18:00
Клифтонвилл
0 : 0
Линфилд
Завершен
1 ноября, 20:30
Баллимина Юнайтед
0 : 2
Ларн
Завершен
1 ноября, 18:00
Колрейн
5 : 1
Гленавон
Завершен
1 ноября, 18:00
Данганнон Свифтс
2 : 0
Крузейдерс
Завершен
31 октября, 22:45
Бангор
0 : 1
Каррик Рейнджерс
Завершен
31 октября, 22:45
Гленторан
2 : 1
Портадаун
Завершен
Северная Ирландия. Премьершип (2025/2026), 5 тур Таблица
28 октября, 22:45
Колрейн
2 : 2
Линфилд
Завершен
30 августа, 17:00
Клифтонвилл
3 : 1
Гленавон
Завершен
30 августа, 17:00
Бангор
2 : 1
Данганнон Свифтс
Завершен
30 августа, 17:00
Гленторан
1 : 1
Каррик Рейнджерс
Завершен
29 августа, 21:45
Портадаун
2 : 1
Крузейдерс
Завершен
29 августа, 21:45
Ларн
2 : 0
Баллимина Юнайтед
Завершен
Северная Ирландия. Премьершип (2025/2026), 13 тур Таблица
25 октября, 17:00
Линфилд
2 : 1
Баллимина Юнайтед
Завершен
25 октября, 17:00
Данганнон Свифтс
1 : 0
Гленавон
Завершен
25 октября, 19:30
Ларн
1 : 1
Бангор
Завершен
25 октября, 17:00
Крузейдерс
2 : 3
Гленторан
Завершен
25 октября, 17:00
Каррик Рейнджерс
0 : 1
Клифтонвилл
Завершен
25 октября, 17:00
Портадаун
0 : 2
Колрейн
Завершен
Северная Ирландия. Премьершип (2025/2026), 12 тур Таблица
18 октября, 17:00
Гленторан
2 : 0
Баллимина Юнайтед
Завершен
18 октября, 17:00
Бангор
2 : 1
Крузейдерс
Завершен
18 октября, 17:00
Гленавон
1 : 0
Каррик Рейнджерс
Завершен
18 октября, 17:00
Клифтонвилл
0 : 2
Ларн
Завершен
18 октября, 17:00
Колрейн
4 : 0
Данганнон Свифтс
Завершен
17 октября, 21:45
Портадаун
2 : 0
Линфилд
Завершен
Северная Ирландия. Премьершип (2025/2026), 8 тур Таблица
20 сентября, 17:00
Ларн
2 : 0
Каррик Рейнджерс
Завершен
20 сентября, 17:00
Крузейдерс
1 : 1
Баллимина Юнайтед
Завершен
20 сентября, 17:00
Линфилд
2 : 0
Гленавон
Завершен
20 сентября, 17:00
Данганнон Свифтс
2 : 1
Клифтонвилл
Завершен
19 сентября, 21:45
Портадаун
1 : 4
Бангор
Завершен
19 сентября, 21:45
Колрейн
1 : 2
Гленторан
Завершен
Северная Ирландия. Премьершип (2025/2026), 2 тур Таблица
16 сентября, 21:45
Ларн
4 : 0
Крузейдерс
Завершен
16 сентября, 21:45
Баллимина Юнайтед
1 : 0
Линфилд
Завершен
16 августа, 17:00
Данганнон Свифтс
1 : 4
Портадаун
Завершен
16 августа, 17:00
Каррик Рейнджерс
1 : 0
Гленавон
Завершен
16 августа, 17:00
Клифтонвилл
0 : 0
Колрейн
Завершен
16 августа, 17:00
Гленторан
1 : 0
Бангор
Завершен
Северная Ирландия. Премьершип (2025/2026), 6 тур Таблица
6 сентября, 17:00
Гленавон
0 : 2
Данганнон Свифтс
Завершен
6 сентября, 17:00
Линфилд
3 : 0
Портадаун
Завершен
6 сентября, 17:00
Бангор
0 : 2
Ларн
Завершен
6 сентября, 17:00
Каррик Рейнджерс
1 : 2
Клифтонвилл
Завершен
6 сентября, 17:00
Баллимина Юнайтед
0 : 2
Гленторан
Завершен
6 сентября, 17:00
Крузейдерс
0 : 4
Колрейн
Завершен
Северная Ирландия. Премьершип (2025/2026), 4 тур Таблица
24 августа, 17:00
Линфилд
1 : 0
Клифтонвилл
Завершен
23 августа, 17:00
Крузейдерс
0 : 2
Гленторан
Завершен
23 августа, 17:00
Гленавон
1 : 2
Колрейн
Завершен
23 августа, 17:00
Баллимина Юнайтед
4 : 0
Бангор
Завершен
23 августа, 17:00
Данганнон Свифтс
0 : 2
Каррик Рейнджерс
Завершен
22 августа, 21:45
Ларн
4 : 0
Портадаун
Завершен
Северная Ирландия. Премьершип (2025/2026), 1 тур Таблица
10 августа, 17:00
Бангор
3 : 1
Клифтонвилл
Завершен
10 августа, 17:00
Колрейн
1 : 0
Ларн
Завершен
10 августа, 17:00
Линфилд
3 : 0
Данганнон Свифтс
Завершен
9 августа, 17:00
Портадаун
0 : 1
Гленторан
Завершен
9 августа, 17:00
Гленавон
0 : 2
Баллимина Юнайтед
Завершен
9 августа, 17:00
Крузейдерс
3 : 4
Каррик Рейнджерс
Завершен
Популярные турниры
РПЛ ЧМ-2026 Первая лига Кубок России АПЛ Бундеслига Примера Серия А Лига 1 Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций Саудовская Аравия
Все турниры
Россия РПЛ Первая лига Кубок России 2 лига Лига А. «Золото» 2 лига Лига А «Серебро» 2 лига Лига Б Группа 1 2 лига Лига Б Группа 2 2 лига Лига Б Группа 3 2 лига Лига Б Группа 4 МФЛ Женская Суперлига
ЧМ-2026 Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций
Англия АПЛ Чемпионшип Лига 1 Лига 2 Национальная лига Кубок лиги Кубок Англии
Италия Серия А Серия В Кубок Италии
Испания Примера Сегунда Кубок Испании
Германия Бундеслига Вторая Бундеслига Третья Лига Кубок Германии
Франция Лига 1 Лига 2 Третья лига Кубок Франции
Показать все
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+
На страницу матча