Главная
Северная Ирландия. Премьершип
Команды
Бангор
Результаты
Бангор
Бангор
Северная Ирландия. Премьершип
Стадион:
Клэндбойе Парк
Тренер:
Ли Фини
Результаты
Расписание
Таблица
Северная Ирландия. Премьершип. 2025/2026
15.11 | 18:00
Портадаун
1 : 1
Бангор
08.11 | 18:00
Бангор
2 : 3
Баллимина Юнайтед
31.10 | 22:45
Бангор
0 : 1
Каррик Рейнджерс
25.10 | 19:30
Ларн
1 : 1
Бангор
18.10 | 17:00
Бангор
2 : 1
Крузейдерс
11.10 | 17:00
Гленавон
0 : 3
Бангор
04.10 | 17:00
Бангор
2 : 1
Колрейн
26.09 | 21:45
Бангор
0 : 3
Линфилд
19.09 | 21:45
Портадаун
1 : 4
Бангор
06.09 | 17:00
Бангор
0 : 2
Ларн
30.08 | 17:00
Бангор
2 : 1
Данганнон Свифтс
23.08 | 17:00
Баллимина Юнайтед
4 : 0
Бангор
19.08 | 21:45
Бангор
1 : 3
Крузейдерс
16.08 | 17:00
Гленторан
1 : 0
Бангор
10.08 | 17:00
Бангор
3 : 1
Клифтонвилл
Главные новости
Спецпроект
Сможете определить игрока РПЛ по его партнeрам? Пройдите тест от «Бомбардира»
7
Станкович только раз поговорил с капитаном «Спартака» за 1,5 года в клубе
23:23
Видео
«Понял меня?!»: генерал строго запретил игроку «Динамо» переходить в «Спартак»
23:12
Игрока «Баварии» жестко наказали за опасный подкат против Хакими
22:40
Тренер «Акрона» Тедеев прокомментировал волевую победу над «Сочи»
22:22
Конкурент Сафонова пожаловался на давление в «ПСЖ»: «Насколько это беспощадно!»
21:57
1
Осинькин сказал, из-за кого «Сочи» проиграл «Акрону»
21:47
1
Семь футболистов решили покинуть «Спартак» вслед за Станковичем
21:35
21
Дзюба прокомментировал волевую победу «Акрона» над «Сочи»
21:21
Реакция Мостового на выход сборной Кюрасао на ЧМ-2026
21:09
2
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
