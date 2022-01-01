Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Бангор - турнирная таблица

Бангор
Северная Ирландия. Премьершип
Стадион:
Клэндбойе Парк
Тренер:
Ли Фини
Результаты Расписание Таблица
Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
1
Колрейн
15
10
3
2
34
12
22
33
2
Ларн
13
9
2
2
24
5
19
29
3
Гленторан
13
9
2
2
21
12
9
29
4
Линфилд
12
6
4
2
18
8
10
22
5
Данганнон Свифтс
15
7
0
8
16
24
-8
21
6
Бангор
15
6
2
7
21
24
-3
20
7
Баллимина Юнайтед
15
6
1
8
19
22
-3
19
8
Клифтонвилл
13
5
3
5
15
15
0
18
9
Каррик Рейнджерс
13
5
1
7
14
16
-2
16
10
Крузейдерс
14
5
1
8
22
27
-5
16
11
Портадаун
16
5
1
10
17
31
-14
16
12
Гленавон
16
2
0
14
9
34
-25
6
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
1
Ларн
7
6
1
0
17
1
16
19
2
Колрейн
7
5
1
1
17
6
11
16
3
Линфилд
6
5
1
0
12
2
10
16
4
Данганнон Свифтс
8
5
0
3
11
11
0
15
5
Гленторан
6
4
2
0
9
3
6
14
6
Бангор
9
4
0
5
12
16
-4
12
7
Клифтонвилл
8
3
3
2
10
8
2
12
8
Портадаун
9
3
1
5
10
16
-6
10
9
Каррик Рейнджерс
6
2
0
4
5
7
-2
6
10
Баллимина Юнайтед
6
2
0
4
6
9
-3
6
11
Гленавон
7
2
0
5
5
12
-7
6
12
Крузейдерс
6
1
1
4
10
15
-5
4
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
1
Колрейн
8
5
2
1
17
6
11
17
2
Гленторан
7
5
0
2
12
9
3
15
3
Баллимина Юнайтед
9
4
1
4
13
13
0
13
4
Крузейдерс
8
4
0
4
12
12
0
12
5
Ларн
6
3
1
2
7
4
3
10
6
Каррик Рейнджерс
7
3
1
3
9
9
0
10
7
Бангор
6
2
2
2
9
8
1
8
8
Клифтонвилл
5
2
0
3
5
7
-2
6
9
Данганнон Свифтс
7
2
0
5
5
13
-8
6
10
Портадаун
7
2
0
5
7
15
-8
6
11
Линфилд
6
1
3
2
6
6
0
6
12
Гленавон
9
0
0
9
4
22
-18
0
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
Главные новости
СпецпроектСможете определить игрока РПЛ по его партнeрам? Пройдите тест от «Бомбардира»
7
Станкович только раз поговорил с капитаном «Спартака» за 1,5 года в клубе
23:23
Видео«Понял меня?!»: генерал строго запретил игроку «Динамо» переходить в «Спартак»
23:12
Игрока «Баварии» жестко наказали за опасный подкат против Хакими
22:40
Тренер «Акрона» Тедеев прокомментировал волевую победу над «Сочи»
22:22
Конкурент Сафонова пожаловался на давление в «ПСЖ»: «Насколько это беспощадно!»
21:57
1
Осинькин сказал, из-за кого «Сочи» проиграл «Акрону»
21:47
1
Семь футболистов решили покинуть «Спартак» вслед за Станковичем
21:35
21
Дзюба прокомментировал волевую победу «Акрона» над «Сочи»
21:21
Реакция Мостового на выход сборной Кюрасао на ЧМ-2026
21:09
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 