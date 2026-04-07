Данганнон Свифтс

Северная Ирландия. Премьершип, Переходные матчи
Северная Ирландия. Премьершип, Переходные матчи
Северная Ирландия. Премьершип, 1/4 финала за место в ЛК
Северная Ирландия. Премьершип, 38 тур
Северная Ирландия. Премьершип, 38 тур
Северная Ирландия. Премьершип, Переходные матчи
Северная Ирландия. Премьершип, Переходные матчи
Северная Ирландия. Премьершип, 1/4 финала за место в ЛК
Северная Ирландия. Премьершип, 38 тур
Северная Ирландия. Премьершип, 37 тур
Северная Ирландия. Премьершип, Переходные матчи
Северная Ирландия. Премьершип, 38 тур
Северная Ирландия. Премьершип, 37 тур
Северная Ирландия. Премьершип, 36 тур
Северная Ирландия. Премьершип, 35 тур