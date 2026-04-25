Северная Ирландия. Премьершип, 1/4 финала за место в ЛК
Северная Ирландия. Премьершип, 38 тур
Северная Ирландия. Премьершип, 37 тур
Северная Ирландия. Премьершип, 37 тур
Северная Ирландия. Премьершип, 36 тур
Северная Ирландия. Премьершип, 38 тур
Северная Ирландия. Премьершип, 37 тур
Северная Ирландия. Премьершип, 36 тур
Северная Ирландия. Премьершип, 35 тур
Северная Ирландия. Премьершип, 34 тур
Северная Ирландия. Премьершип, 1/4 финала за место в ЛК
Северная Ирландия. Премьершип, 38 тур
Северная Ирландия. Премьершип, 37 тур
Северная Ирландия. Премьершип, 36 тур
Северная Ирландия. Премьершип, 35 тур