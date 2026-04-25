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Гленавон - Каррик Рейнджерс: обзор матча 25 апреля 2026

Гленавон
25.04.2026, суббота, 17:00
Северная Ирландия. Премьершип, 38 тур
2 : 3
Завершен
Каррик Рейнджерс
Матч Статистика Личные встречи Таблица
Статистика матча Гленавон - Каррик Рейнджерс
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Информация о матче
Стадион:
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Гленавон
Каррик Рейнджерс
Северная Ирландия. Премьершип, 1/4 финала за место в ЛК
Данганнон Свифтс
3 : 1
06.05.2026
Каррик Рейнджерс
Северная Ирландия. Премьершип, 38 тур
Гленавон
2 : 3
25.04.2026
Каррик Рейнджерс
Северная Ирландия. Премьершип, 37 тур
Бангор
0 : 3
18.04.2026
Каррик Рейнджерс
Северная Ирландия. Премьершип, 37 тур
Гленавон
0 : 1
18.04.2026
Крузейдерс
Северная Ирландия. Премьершип, 36 тур
Бангор
0 : 0
11.04.2026
Гленавон
Северная Ирландия. Премьершип, 38 тур
Гленавон
2 : 3
25.04.2026
Каррик Рейнджерс
Северная Ирландия. Премьершип, 37 тур
Гленавон
0 : 1
18.04.2026
Крузейдерс
Северная Ирландия. Премьершип, 36 тур
Бангор
0 : 0
11.04.2026
Гленавон
Северная Ирландия. Премьершип, 35 тур
Баллимина Юнайтед
1 : 1
07.04.2026
Гленавон
Северная Ирландия. Премьершип, 34 тур
Гленавон
1 : 1
04.04.2026
Портадаун
Северная Ирландия. Премьершип, 1/4 финала за место в ЛК
Данганнон Свифтс
3 : 1
06.05.2026
Каррик Рейнджерс
Северная Ирландия. Премьершип, 38 тур
Гленавон
2 : 3
25.04.2026
Каррик Рейнджерс
Северная Ирландия. Премьершип, 37 тур
Бангор
0 : 3
18.04.2026
Каррик Рейнджерс
Северная Ирландия. Премьершип, 36 тур
Каррик Рейнджерс
2 : 3
11.04.2026
Баллимина Юнайтед
Северная Ирландия. Премьершип, 35 тур
Портадаун
1 : 1
07.04.2026
Каррик Рейнджерс
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