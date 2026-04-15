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Баллимина Юнайтед - Бангор: обзор матча 15 апреля 2026

Баллимина Юнайтед
15.04.2026, среда, 21:45
Северная Ирландия. Премьершип, 34 тур
0 : 0
Завершен
Бангор
Матч Статистика Личные встречи Таблица
Статистика матча Баллимина Юнайтед - Бангор
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Информация о матче
Стадион:
Баллимина Шоуграундс
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Баллимина Юнайтед
Бангор
Северная Ирландия. Премьершип, 38 тур
Бангор
2 : 4
25.04.2026
Портадаун
Северная Ирландия. Премьершип, 38 тур
Крузейдерс
3 : 2
25.04.2026
Баллимина Юнайтед
Северная Ирландия. Премьершип, 37 тур
Бангор
0 : 3
18.04.2026
Каррик Рейнджерс
Северная Ирландия. Премьершип, 37 тур
Баллимина Юнайтед
1 : 2
18.04.2026
Портадаун
Северная Ирландия. Премьершип, 34 тур
Баллимина Юнайтед
0 : 0
15.04.2026
Бангор
Северная Ирландия. Премьершип, 38 тур
Крузейдерс
3 : 2
25.04.2026
Баллимина Юнайтед
Северная Ирландия. Премьершип, 37 тур
Баллимина Юнайтед
1 : 2
18.04.2026
Портадаун
Северная Ирландия. Премьершип, 34 тур
Баллимина Юнайтед
0 : 0
15.04.2026
Бангор
Северная Ирландия. Премьершип, 36 тур
Каррик Рейнджерс
2 : 3
11.04.2026
Баллимина Юнайтед
Северная Ирландия. Премьершип, 35 тур
Баллимина Юнайтед
1 : 1
07.04.2026
Гленавон
Северная Ирландия. Премьершип, 38 тур
Бангор
2 : 4
25.04.2026
Портадаун
Северная Ирландия. Премьершип, 37 тур
Бангор
0 : 3
18.04.2026
Каррик Рейнджерс
Северная Ирландия. Премьершип, 34 тур
Баллимина Юнайтед
0 : 0
15.04.2026
Бангор
Северная Ирландия. Премьершип, 36 тур
Бангор
0 : 0
11.04.2026
Гленавон
Северная Ирландия. Премьершип, 35 тур
Крузейдерс
1 : 1
07.04.2026
Бангор
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