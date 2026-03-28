Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Каррик Рейнджерс - Крузейдерс: обзор матча 28 марта 2026

Каррик Рейнджерс
28.03.2026, суббота, 18:00
Северная Ирландия. Премьершип, 34 тур
6 : 1
Завершен
Крузейдерс
Матч Статистика Личные встречи Таблица
Статистика матча Каррик Рейнджерс - Крузейдерс
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Информация о матче
Стадион:
Лафвью Лейже Арена
Новости команд
Все
Каррик Рейнджерс
Крузейдерс
Роша – приоритетная цель «Крузейро» в 2019 году
2018.09.30 12:37
6
Два североирландских клуба объявили о переходе одного и того же футболиста
2017.07.01 12:38
4
Роша – приоритетная цель «Крузейро» в 2019 году
2018.09.30 12:37
6
Два североирландских клуба объявили о переходе одного и того же футболиста
2017.07.01 12:38
4
Больше новостей
Последние матчи
Все
Каррик Рейнджерс
Крузейдерс
Северная Ирландия. Премьершип, 1/4 финала за место в ЛК
Данганнон Свифтс
3 : 1
06.05.2026
Каррик Рейнджерс
Северная Ирландия. Премьершип, Переходные матчи
Крузейдерс
1 : 2
01.05.2026
Энней
Северная Ирландия. Премьершип, Переходные матчи
Энней
2 : 3
28.04.2026
Крузейдерс
Северная Ирландия. Премьершип, 38 тур
Крузейдерс
3 : 2
25.04.2026
Баллимина Юнайтед
Северная Ирландия. Премьершип, 38 тур
Гленавон
2 : 3
25.04.2026
Каррик Рейнджерс
Северная Ирландия. Премьершип, 1/4 финала за место в ЛК
Данганнон Свифтс
3 : 1
06.05.2026
Каррик Рейнджерс
Северная Ирландия. Премьершип, 38 тур
Гленавон
2 : 3
25.04.2026
Каррик Рейнджерс
Северная Ирландия. Премьершип, 37 тур
Бангор
0 : 3
18.04.2026
Каррик Рейнджерс
Северная Ирландия. Премьершип, 36 тур
Каррик Рейнджерс
2 : 3
11.04.2026
Баллимина Юнайтед
Северная Ирландия. Премьершип, 35 тур
Портадаун
1 : 1
07.04.2026
Каррик Рейнджерс
Северная Ирландия. Премьершип, Переходные матчи
Крузейдерс
1 : 2
01.05.2026
Энней
Северная Ирландия. Премьершип, Переходные матчи
Энней
2 : 3
28.04.2026
Крузейдерс
Северная Ирландия. Премьершип, 38 тур
Крузейдерс
3 : 2
25.04.2026
Баллимина Юнайтед
Северная Ирландия. Премьершип, 37 тур
Гленавон
0 : 1
18.04.2026
Крузейдерс
Северная Ирландия. Премьершип, 36 тур
Крузейдерс
4 : 0
11.04.2026
Портадаун
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 