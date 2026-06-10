Глава «Динамо» прояснил будущее Нгамале

Председатель совета директоров «Динамо» Александр Ивлев высказался о будущем игроков команды Андрея Лунева и Муми Нгамале. У обоих истекают контракты.

«Их контракты пока действуют [до 30 июня]. Это два кейса, которые сейчас находятся в проработке. Поэтому рано говорить о том, каким образом закончатся переговоры.

Конечно же, Сандро [Шварц] будет смотреть в том числе на то, насколько Нгамале подходит под его видение игры команды. Поэтому давайте дадим какое-то время, чтобы завершить этот процесс и дальше уже на основании каких-то реальных фактов и решений говорить о будущем этих футболистов», – сказал Ивлев.