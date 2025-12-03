Вингер «Спартака» может вернуться в состав к матчу с «Динамо»

Вингер «Спартака» Тео Бонгонда приступил к занятиям в общей группе и может попасть в заявку на матч 18-го тура РПЛ с «Динамо».

Игрок сборной ДР Конго пропустил июльские и августовские матчи «Спартака» из-за травмы ахиллова сухожилия, а после этого сыграл лишь в трeх матчах РПЛ. Ещe в четырeх встречах чемпионата Бонгонда находился в запасе, а в последних двух матчах РПЛ не попадал в заявку.