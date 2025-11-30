Стали известны стартовые составы на матч 17-го тура чемпионата России, в котором сыграют «Зенит» и «Рубин». Игра состоится 30 ноября, начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Зенит»: Адамов, Дркушич, Алип, Нино, Барриос, Вендел, Энрике, Мостовой, Мантуан, Глушенков, Педро.

Главный тренер: Сергей Семак

«Рубин»: Ставер, Рожков, Вуячич, Тесленко, Нижегородов, Арройо, Йочич, Кузяев, Чумич, Шабанхаджай, Сиве.

Главный тренер: Рашид Рахимов

С бонусом от БЕТСИТИ любой матч станет еще интересней! 100 000₽ новым игрокам!