Игрок «Балтики» – о матерной речи Талалаева в адрес «Спартака»: «Сказал правду»

Владислав Саусь, полузащитник «Балтики», дал комментарий после матча 17-го тура РПЛ против «Спартака» (1:0).

«Балтика» с 30-й минуты играла в меньшинстве, но победила «Спартак». На 33-й минуте удалили главного тренера хозяев Андрея Талалаева.

Калининградцы поднялись на 4-е место.

Зимний перерыв «Балтика» точно проведет в топ-5.

– Честно, эпизодов с удалениями Манелова и Талалаева не видел. Не знаю, было ли у Манелова касание. Судья посчитал так. Уже на теории разберeм этот момент, пока не могу прокомментировать.

– Талалаева удалили за нецензурную лексику. Если произнести цензурно, он сказал: «Фиг вы выиграете».

– Сказал правду (улыбается). Значит, что-то чувствует, так и получилось.