Шишкарев: «Стыдно за «Спартак»

Сегодня, 00:25
4

Председатель высшего совета Федерации гандбола России (ФГР) и болельщик московского «Спартака» Сергей Шишкарев поделился впечатлениями от матча 17-го тура РПЛ против «Балтики» (0:1).

  • Спартаковцы с 30-й минуты были в большинстве.
  • «Спартак» остался на 6-м месте.
  • Оставшийся соперник в этом году – «Динамо» (6 декабря).

«Даже не хочу подбирать эвфемизмы и дипломатические выражения. Скажу, как думаю: мне стыдно за такой «Спартак». И дело не только в счете. Не столько в нем.

Стыдно за то, как сыграла команда в матче памяти Никиты Павловича Симоняна. Стыдно за такое отношение к легенде, когда игроки вышли на поле в футболках с его фотографией и с траурными повязками. В любой другой игре можно было уступить, но не в этой!

Поздравляю «Балтику». Но не Андрея Талалаева. Тренер (да и никто другой) не имеет права так вести себя в публичном пространстве. На такой футбол не поведу ни своих детей, ни внуков.

Талалаев создал отличную команду, спору нет, однако невозможно видеть мат и его непристойные жесты на телекамеру. Когда тебя показывают по федеральному каналу, подобное поведение недопустимо, даже если внутри бушуют эмоции.

Перефразирую крылатую фразу человека‑легенды комментаторского цеха Николая Озерова: «Такой футбол нам не нужен…» – написал Шишкарев.

Источник: телеграм-канал Сергея Шишкарева
Россия. Премьер-лига Спартак
